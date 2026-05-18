El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo lunes 25 de mayo, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo 'Cabaret, el musical', en el Teatro Principal de Zaragoza.

Este aclamado musical llega a la capital aragonesa para cautivar al público con una obra llena de romance, drama, peligro y seducción. Una auténtica fiesta en la que nada será lo que parece.

Dirigido por Federico Bellone, las tablas del Teatro Principal se transforman en el Kit Kat Klub, un cabaret donde la magia comienza desde que cruzas las puertas. Los artistas invadirán el escenario y llenarán todos los rincones de vida, caos y emoción.

'Cabaret' cuenta además con música de John Kander, letras de Fred Ebb y está basado en la obra de John Van Druten y en las historias de Christopher Isherwood.

Puedes participar en el sorteo de una entrada doble para el pase del sábado 30 de mayo a las 20.30 horas. Solo habrá un único ganador.

Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra. Cuantas más menciones, más posibilidades de ganar.

Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes 25 de mayo.

Ambientado en un cabaret de Berlín en los años 30. Teatro Principal.

La fiesta del Cabaret

'Cabaret' es un reconocido musical ambientado en el Berlín decadente de 1931, durante el auge del nazismo. La historia sigue a Sally Bowles, una cantante inglesa en el «Kit Kat Klub», y su romance con el novelista estadounidense Cliff Bradshaw.

Mientras el club ofrece evasión y libertad, el imparable ascenso del nazismo destruye la normalidad de los personajes, convirtiendo el entretenimiento en un reflejo de una sociedad que se desmorona.

La música será la gran protagonista con canciones como 'Willkommen', 'Don’t Tell Mama', 'Money Money' y, cómo no, 'Cabaret'. Todo dentro de una atmósfera que representa a la perfección el Berlín de los años 30.

Una obra donde no hay filtros, no hay pudor, y por supuesto, no hay reglas. ¡No te lo pierdas!