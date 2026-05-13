José Abellán, cardiólogo y su advertencia a los fumadores de vapers: "Tienen entre un 50 y un 79% más riesgo de infarto"

Fumar cigarrillos electrónicos y vapers no es una moda pasajera. Ha venido para quedarse, y así queda reflejado en los datos.

"El 56% de las chicas de entre 14 y 18 años han probado los vapers. Pero es que uno de cada cuatro preadolescentes de 12 a 13 años también ha vapeado", señala el médico especializado en cardiología José Abellán (@doctorabellan).

Y es que, pese a una mayor concienciación del peligro, con un 57,3% de los estudiantes considerando que el consumo esporádico puede tener consecuencias negativas para la salud, según una encuesta de 2025 realizada por el Ministerio de Sanidad, el consumo de vapers sigue siendo elevado en los jóvenes.

En este sentido, escuchar consejos de profesionales reviste de especial importancia.

No es vapor de agua

"Esta moda es peligrosa para tu salud. Vapear no es inhalar vapor de agua", afirma el especialista, añadiendo que "el aerosol de los cigarrillos electrónicos contiene partículas ultrafinas tóxicas, metales como nicloplomo, nicotina y compuestos químicos irritantes".

Estas sustancias, al fumar cigarrillos electrónicos, pasan de los pulmones directamente a la sangre, pudiendo desarrollar consecuencias devastadoras en la salud del fumador.

Estos componentes elevan drásticamente las probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias crónicas e infartos, además de comprometer seriamente el sistema inmunitario.

"Sabemos que las personas que usan vapers tienen entre un 30 y un 70% más riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis o EPOC" afirma el cardiólogo.

Además, asegura que ya hay estudios y análisis que elevan hasta un 79% el riesgo de sufrir un infarto.

"Han encontrado que los que vapean tienen entre un 50 y un 79% más riesgo de infarto de corazón", afirma el especialista.

Adicionalmente, entre la larga lista de consecuencias negativas que lleva aparejado su consumo, también conviene destacar el riesgo de padecer un cáncer, "pues elevan tu inflamación, tu estrés oxidativo y la disfunción de tu sistema inmune, que es tu sistema de defensa natural", afirma.

Además de problemas de salud mental, como psicosis, depresión y delirios.

¿Qué es peor? ¿Fumar tabaco normal o vapear?

Aunque ninguna de las opciones es correcta, comparar los perjuicios del tabaco vs los vapeadores es habitual entre fumadores.

Según un artículo publicado por Instituto Salud Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca (INSCOR), la respuesta es un rotundo depende.

La institución señala que hay dos mensajes y recomendaciones diferentes dependiendo de factores como la edad o adicciones posteriores.

Para fumadores adultos que no logran dejar el tabaco, el vapeo puede ser una alternativa transitoria menos dañina si está controlado y acompañado de un plan para abandonar también el vapeador.

que no logran dejar el tabaco, el vapeo puede ser una alternativa transitoria menos dañina si está controlado y acompañado de un plan para abandonar también el vapeador. En adolescentes y adultos jóvenes no fumadores, empezar a vapear aumenta el riesgo de adicción a la nicotina y de daño cardiopulmonar.

Además, aseguran que hay que tener cuidado, ya que un tema frecuente en consulta es la dualidad de ambas: un usuario enganchado al tabaco, intenta dejarlo por medio de vapers y termina consumiendo ambas.