Los dermatólogos coinciden: la lata azul de Nivea es la mejor crema para pieles secas, pero no para arrugas

Hay algo que está presente en todas las casas y, si no es así, seguro que ha estado en más de una ocasión.

Hablamos de la típica lata de crema Nivea, de color azul y letras blancas en la tapa.

Esta crema cumplió su centenario el año pasado, en 2025 y, aunque la crema como tal se creó en 1911, fue en 1925 cuando el diseño de la lata se convirtió en el clásico que conocemos hoy.

Como dice el refrán "cuando el río suena, agua lleva", haciendo referencia a que un producto como esta lata no hubiera permanecido en la cúspide de los productos cosméticos si no tuviera una efectividad probada.

Y así lo entienden los profesionales, desde reputados dermatólogos a estudios institucionales.

Los profesionales coinciden

La popularidad de esta crema no es casualidad. Décadas después, sigue siendo uno de los productos más vendidos gracias a su gran capacidad de hidratación para pieles secas.

El dermatólogo Gabriel Aedo destaca en un vídeo de sus redes sociales (@doctorgabrielaedo) que tiene una "buena fuerza hidratante" gracias a ingredientes como la glicerina, el pantenol y la parafina.

Además, considera que mantiene un precio "bastante decente", señala el especialista.

Eso sí, Aedo también pone límites a su uso. Advierte de que contiene alcohol de lanolina, un componente comedogénico (con tendencia a obstruir poros), por lo que no recomienda aplicarla en el rostro de personas con tendencia al acné.

También señala la presencia de perfumes y fragancias en los componentes de la lata azul pueden generar irritación en pieles sensibles.

Aun así, Aedo sí la recomienda como crema hidratante corporal. De hecho, asegura preferir la crema 'hermana' de la misma marca, la Nivea Body Milk, una alternativa "buena, bonita y barata", en sus palabras.

Por su parte, la dermatóloga Rafaela Ribeiro coincide en que la clásica lata azul funciona muy bien para hidratar la piel seca. Sin embargo, deja claro que "no es una crema antiarrugas".

La especialista explica que la crema ayuda a retener la humedad, pero no contiene activos específicos para estimular la regeneración celular o mejorar la firmeza.

"Hidratar no es suficiente cuando hablamos de arrugas", afirma.

Para tratar el envejecimiento cutáneo, recomienda la Nivea de Día Antiarrugas Revitalizante 55+ FP15, que incorpora protección solar, calcio y aceite de argán.

Valoración de la OCU

Un estudio realizado en 2025 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), también puso a prueba la capacidad hidratante de esta conocida crema.

En el análisis, la OCU señaló que "para el cuerpo, cara, manos, pies, zonas secas… la Nivea de lata azul la siguen recomendando muchos dermatólogos".

Para comprobar sus resultados, realizaron una prueba con 20 voluntarios centrada en la hidratación de la piel.

"Tras dos semanas de uso, la Nivea de lata ha demostrado su capacidad de hidratación, que en OCU consideramos buena: 4 estrellas", concluye el estudio.