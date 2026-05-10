El pueblo español ideal para una escapada: es Conjunto Histórico y cuenta con casi 50 piscinas naturales

Llega el verano y, con él, vuelven los bañadores, las toallas al hombro y las escapadas de agua. Y si hay destinos que "se llevan la palma" entre los aragoneses, esos son Salou, Cambrils o Peñíscola.

Bien es cierto que para darse un buen chapuzón no hace falta salir de Aragón. La comunidad también esconde rincones perfectos para refrescarse este verano.

En pleno corazón del Matarraña aparece Beceite, un pequeño municipio de apenas 572 habitantes, según el INE de 2025.

Un lugar rodeado de naturaleza, conocido por sus pozas de agua cristalina y por conservar un patrimonio histórico difícil de igualar.

Casi 50 pozas cristalinas

Las piscinas naturales de Beceite son un paraíso de aguas cristalinas formado por casi 50 pozas. Son especialmente famosas por su color turquesa y sus aguas frescas, limpias y a menudo transparentes.

Además, lejos de tener que andar horas y horas por el monte para llegar a una poza, esta zona cuenta con buenos accesos y variedad de aparcamientos.

Entre las principales zonas de baño destaca Pesquera, bañada por el río Ulldemó y con una ruta de 5 km conectados entre sí por senderos.

Es considerada como una de las pozas más importantes de España e incluye pozas como Capons (la más honda).

La Pesquera, Beceite Tripadvisor

Asimismo, a pocos minutos a pie o en coche del pueblo se encuentra L'Assut. Una piscina natural con playa fluvial de grava, ideal para familias y con diferentes zonas de profundidad.

L'Assut Google Fotos

Por otro lado, para los más aventureros, destaca el Parrizal de Beceite, a solo 5 km de la población.

Esta zona cuenta con dos rutas con pasarelas sobre pozas transparentes: la fácil, de 6 km ida y vuelta y con una duración aproximada de dos horas y media, y la de nivel medio, de 9 km a hacer en aproximadamente 3 horas y media.

El parrizal, Beceite Tripadvisor

Así es el pueblo de Beceite

Considerado como uno de los pueblos más bonitos de Teruel, Beceite fue declarado Bien de Interés Cultural en 2007.

No es de extrañar, basta un paseo por el municipio para darse cuenta del valor que tiene el conjunto. Su casco histórico tiene un marcado estilo medieval, decorado en piedra, casas señoriales y calles estrechas.

Durante el paseo, merece una visita lugares como el Ayuntamiento (s.XVI), la ermita de Santa Ana, la iglesia barroca de San Bartolomé (construida en los s.XVII y XVIII), el Palau de Beceite (un antiguo palacio del arzobispo de Zaragoza), portales, el puente de piedra que cruza el río Matarraña y, para rematar la visita, los miradores del pueblo.

Además, como parte fundamental de toda escapada, hacer un merecido parón en restaurantes locales como ‘La Rabosa’, ‘La Antigua Posada Roda’ o ‘La Fábrica de Solfa’ es un acierto asegurado.