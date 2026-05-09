La UE marca el camino: los padres trabajadores tienen un permiso mínimo de 10 días para hijos recién nacidos

La Unión Europea lleva años impulsando medidas para mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente en el caso de los padres primerizos. Con ese objetivo nació la Directiva (UE) 2019/1158, en vigor desde 2019, que fija unos mínimos comunes para todos los Estados miembros en materia de permisos parentales.

Entre las medidas más destacadas, la normativa establece un permiso de paternidad mínimo de 10 días laborables para el padre o segundo progenitor, que puede disfrutarse inmediatamente después del nacimiento del bebé.

Además, este permiso debe estar remunerado, al menos, al mismo nivel que una baja por enfermedad y, a diferencia de otras prestaciones, no puede exigirse una antigüedad previa al trabajador para acceder a él.

En la práctica, esto significa que cualquier padre con un recién nacido tiene derecho a disfrutar de un mínimo de 10 días de permiso pagado y de concesión obligatoria por parte de la empresa.

Permiso de paternidad en España

La Directiva europea deja en manos de cada Estado miembro decidir si el permiso de paternidad puede disfrutarse parcialmente antes del nacimiento o únicamente después del mismo, tal y como recoge su artículo 4.1.

En España, este derecho está regulado a través del Estatuto de los Trabajadores, que lo integra dentro de la prestación por nacimiento y cuidado del menor prevista en el artículo 48.

Sin embargo, la normativa española va más allá de las exigencias mínimas de la Unión Europea y amplía el permiso hasta las 19 semanas para ambos progenitores.

Este periodo, que también se aplica en casos de adopción y acogimiento, obliga a disfrutar de seis semanas ininterrumpidas tras el nacimiento. El resto del permiso puede organizarse con mayor flexibilidad hasta completar las 19 semanas establecidas.

Permiso parental mínimo en Europa

Europa también contempla un permiso parental mínimo de cuatro meses para el cuidado de los hijos, que podrá disfrutarse antes de que el menor cumpla los 8 años.

Es decir, cada padre y madre tiene derecho a un permiso individual que, como mínimo, será de 4 meses.

Eso sí, de esos cuatro meses, al menos dos no pueden transferirse al otro progenitor, con el objetivo de fomentar una corresponsabilidad real en la organización familiar.

Además, la norma permite que cada país establezca determinadas condiciones, como exigir un preaviso a la empresa o limitar el acceso a trabajadores con una antigüedad determinada, que en ningún caso podrá superar un año.

En el caso de España se cumple este mínimo exigido por la UE, estableciendo un permiso parental de 8 semanas. De estas, dos serán íntegramente pagadas y las seis restantes dependerán de lo que establezcan los convenios de cada sector.

Conocer estas normas es clave para poder organizarse con tiempo antes de la llegada de un bebé y vivir esa nueva etapa sabiendo que estos permisos son un derecho mínimo que en todo caso debe cumplir tu empresa.