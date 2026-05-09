Llega a Jysk el mueble con cajones más barato, versátil y elegante de la temporada: cuesta 80 euros rebajado al 27%

Las cómodas son ese tipo de mueble que pasa años en casa casi sin llamar la atención. Sin embargo, basta con cambiarla de sitio o apostar por un modelo nuevo para darle al hogar un aire más elegante, fresco y renovado.

En ese sentido, hay una opción de Jysk que está llamando la atención. Se trata de una cómoda con tres cajones de la marca BILLUND que cumple con lo que todo comprador busca: "Bueno, bonito y barato".

Además de su diseño funcional y moderno, también destaca por su precio. Actualmente está disponible por 80 euros, después de una rebaja del 27%.

Características del mueble

Se trata de una cómoda resistente, fabricada a base de tableros de fibra de madera, acero, plástico y aglomerado. Se entrega desmontada, aunque su montaje resulta sencillo gracias a las instrucciones incluidas por la cadena danesa.

Una vez montada, ocupa 71 cm de ancho, 90 cm de alto y 39 cm de profundidad. A pesar de su tamaño, encaja fácilmente en cualquier rincón de la habitación y, con ayuda de otra persona, puede trasladarse cómodamente a otra estancia de la casa.

Precisamente, uno de sus grandes puntos fuertes es la versatilidad. Puede utilizarse tanto como espacio de almacenaje para ropa como elemento decorativo en un recibidor, rellano o pasillo, sin renunciar a una estética elegante y moderna.

Cómoda 3 cajones BILLUND color travertino/beis Jysk

Su estructura robusta y el acabado en beige y travertino, dos de los colores a elegir, le aportan un diseño sofisticado y fácil de combinar.

Además, está disponible en dos tamaños distintos. La versión más compacta, de 90 cm de ancho, tiene un precio rebajado de 80 euros, mientras que el modelo más grande, con 153 cm de ancho, puede adquirirse por 115 euros.

En cuanto a sus características, la cómoda presenta una estructura cuadrada con tres cajones de gran capacidad, equipados con freno de cierre. Gracias a su amplitud, son perfectos para guardar ropa, libros u otros objetos del hogar de forma cómoda y organizada.

Asimismo, incorpora una pequeña repisa entre la superficie superior y el primer cajón. Un espacio muy práctico para colocar elementos decorativos o dejar a mano objetos de uso cotidiano, evitando tener que abrir los cajones constantemente.

Cómoda de Jysk por 80 euros Jysk

Opciones de entrega y devolución

Actualmente, gracias a la página web de Jysk sabemos que esta cómoda está expuesta en nada menos que 184 tiendas físicas, pudiendo comprobar si se encuentra en una tienda cercana a tu ubicación.

Asimismo, la cadena danesa cuenta con la opción de 'Click & Collect', disponible en más de 140 tiendas e ideal para comprar online desde casa y recoger en tienda. Eso sí, debe pasar un mínimo de 30 minutos tras la compra.

Además, está disponible para la compra online, aplicando gastos de envío. El tiempo a tardar dependerá del volumen del paquete, para pedidos pequeños el envío tarda de 2 a 5 días laborables, y para grandes aproximadamente 10 días.

Por otro lado, en lo que a devoluciones se refiere, Jysk permite devoluciones sin límite de tiempo, pudiendo devolver el mueble en cualquier momento posterior a la compra. Presentando el ticket y estando en perfecto estado, claro está.