Llega a Lidl el zapatero más elegante y versátil de la temporada: disponible por 14,99 euros y hasta con 4 estantes

Llegar a casa y cambiarse de zapatos por las zapatillas es uno de los mayores placeres de la vida.

Para que el cambio de calzado sea rápido y ordenado, cada vez es más habitual encontrar muebles en la entrada de la vivienda que hagan de zapatero.

Lidl ha sacado uno práctico, económico y funcional, pensado para quienes buscan orden y simplicidad sin complicaciones.

Zapatero de Lidl

Se trata de una estantería para zapatos de diseño sencillo y funcional, pensada para mantener el calzado ordenado ocupando el mínimo espacio.

Está fabricada principalmente en estructura metálica de color negro, lo que le aporta un estilo moderno e industrial. Su precio además es de solo 14,99 euros, toda una ganga.

Estantería para zapatos, Livarno. LIDL

Es fácil de integrar en diferentes ambientes del hogar, como el recibidor, el dormitorio o incluso un vestidor, si eres de las privilegiadas que cuenta con uno.

El zapatero dispone de varios niveles horizontales, hasta 4 baldas donde se pueden colocar distintos pares de zapatos de forma visible y accesible.

Estas baldas están diseñadas para ofrecer estabilidad y facilitar la ventilación del calzado, evitando la acumulación de humedad o malos olores.

En la parte superior incorpora una barra con ganchos, un elemento práctico que permite colgar accesorios como bolsos, bufandas o incluso más calzado ligero.

Estantería para zapatos, Livarno. Lidl

Este detalle aumenta su funcionalidad y lo convierte en una solución de almacenaje más versátil.

Sus dimensiones aproximadas (alrededor de 88 x 69 x 27 cm) lo hacen compacto, ideal para espacios reducidos, sin renunciar a una capacidad suficiente para varios pares de zapatos.

Además, su estructura ligera facilita el montaje y el transporte.