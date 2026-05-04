Fachada Lidl.

Fachada Lidl.

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Llega a Lidl el zapatero más elegante y versátil de la temporada: disponible por 14,99 euros y hasta con 4 estantes

El mueble es sencillo y práctico para guardar hasta 14 pares de zapatillas.

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Zaragoza
Publicada

Llegar a casa y cambiarse de zapatos por las zapatillas es uno de los mayores placeres de la vida.

Para que el cambio de calzado sea rápido y ordenado, cada vez es más habitual encontrar muebles en la entrada de la vivienda que hagan de zapatero.

Lidl ha sacado uno práctico, económico y funcional, pensado para quienes buscan orden y simplicidad sin complicaciones.

Zapatero de Lidl

Se trata de una estantería para zapatos de diseño sencillo y funcional, pensada para mantener el calzado ordenado ocupando el mínimo espacio.

Está fabricada principalmente en estructura metálica de color negro, lo que le aporta un estilo moderno e industrial. Su precio además es de solo 14,99 euros, toda una ganga.

Estantería para zapatos, Livarno.

Estantería para zapatos, Livarno. LIDL

Es fácil de integrar en diferentes ambientes del hogar, como el recibidor, el dormitorio o incluso un vestidor, si eres de las privilegiadas que cuenta con uno.

El zapatero dispone de varios niveles horizontales, hasta 4 baldas donde se pueden colocar distintos pares de zapatos de forma visible y accesible.

Estas baldas están diseñadas para ofrecer estabilidad y facilitar la ventilación del calzado, evitando la acumulación de humedad o malos olores.

En la parte superior incorpora una barra con ganchos, un elemento práctico que permite colgar accesorios como bolsos, bufandas o incluso más calzado ligero.

Estantería para zapatos, Livarno.

Estantería para zapatos, Livarno. Lidl

Este detalle aumenta su funcionalidad y lo convierte en una solución de almacenaje más versátil.

Sus dimensiones aproximadas (alrededor de 88 x 69 x 27 cm) lo hacen compacto, ideal para espacios reducidos, sin renunciar a una capacidad suficiente para varios pares de zapatos.

Además, su estructura ligera facilita el montaje y el transporte.