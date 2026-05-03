El pueblo español ideal para recorrer a pie: 271 habitantes y con una iglesia Patrimonio de la Humanidad del siglo XV

Pequeño, discreto y poco conocido. Así es Cervera de la Cañada, un pueblo aragonés que podría pasar desapercibido… si no fuera por la joya del siglo XV que esconde en lo más alto.

Allí se levanta la Iglesia de Santa Tecla, también conocida como Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por fuera, su aspecto es sobrio, austero; pero por dentro todo cambia. Tanto es así que el templo está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por su arte mudéjar.

Frente a la sencillez exterior, el interior sorprende por su riqueza decorativa. Yeserías delicadas, muros policromados y detalles cuidados llenan el espacio. Destaca el coro, situado sobre un alfarje de madera decorado con motivos geométricos y heráldicos. Es uno de esos lugares que obligan a mirar con calma.

El templo ocupa el antiguo emplazamiento del castillo de la villa desde el siglo XV. Además de su valor histórico, forma parte de un conjunto muy especial: es uno de los ejemplos incluidos en la declaración del Arte mudéjar de Aragón Patrimonio de la Humanidad. Un reconocimiento que la UNESCO otorgó en 2001 por su importancia artística y cultural.

Pero Cervera de la Cañada no es solo su iglesia. El pueblo mantiene una fuerte tradición agrícola, con el vino como uno de sus principales símbolos. Los viñedos que rodean la localidad reflejan el trabajo constante de generaciones y forman parte de su identidad.

Cervera de la cañada.jpg Turismo de Aragón

Caminar por sus calles es sencillo y tranquilo. No hay prisas. El ambiente invita a parar, a hablar con los vecinos y a entender el valor de lo cotidiano.

Esa cercanía se nota también en sus fiestas, como San Gregorio en mayo o Santa Tecla en septiembre, momentos en los que el pueblo se reúne y mantiene vivas sus tradiciones.

Cerca del pueblo está Calatayud. Su casco histórico conserva huellas de distintas épocas, desde los restos romanos de Bílbilis hasta su pasado musulmán, visible en el castillo de Ayud y en el trazado de sus calles.

Destaca también por su patrimonio mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad, en la colegiata de Santa María o las torres de San Andrés y San Pedro.

Para quienes buscan naturaleza, el entorno ofrece paisajes singulares como las formaciones conocidas como Far West bilbilitano, un espacio ideal para caminar y disfrutar de vistas diferentes.

Si apetece una escapada para visitar joyas arquitectónicas, esta zona de Aragón es perfecta.