El pueblo español ideal para recorrer a pie: rodeado de cascadas de agua cristalina y con una joya del siglo XVI

Canfranc es especialmente conocido por su majestuosa estación. No obstante es la puerta de entrada al valle de izas con un entorno natural precioso y unas cascadas increíbles.

Además, aparte de la Estación de tren reconvertida en hotel, cuenta con una iglesia del siglo XVI que es una auténtica joya.

Este pueblo español, ubicado en Huesca, es perfecto para cualquier tipo de escapada ya sea para un plan de descanso y 'cultureta' con paseos por el casco urbano, o más de aventura con excursiones por la montaña.

Estación Canfranc

Evidentemente, al hablar de Canfranc hay que referirse a su majestuosa Estación Internacional.

Fue inaugurada en 1928 por Alfonso XIII y el presidente francés Gaston Doumergue, fue durante décadas uno de los grandes pasos ferroviarios entre España y Francia. Su tamaño y ambición la convirtieron en una de las estaciones más grandes de Europa.

Estación Internacional de Canfranc. E.E.

Tras años de abandono y leyendas incluidas historias de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio resurgió en 2023 convertido en el exclusivo Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel; con restaurante estrella Michelin incluido.

Este hotel de cinco estrellas ha sabido conservar la esencia histórica del lugar, integrando lujo contemporáneo en un escenario que parece detenido en el tiempo.

Medios internacionales y viajeros de todo el mundo, lo han señalado como uno de los destinos imprescindibles para descubrir.

No obstante, Canfranc es mucho más que su magnífica estación.

Naturaleza: cascadas, ibones y senderos

Pero Canfranc no es solo historia ferroviaria. Es, sobre todo, naturaleza.

Desde el mismo núcleo urbano se abre la puerta a uno de los rincones más espectaculares del Pirineo: el Valle de Izas.

Valle de Izas Huesca la Magia

Aquí, el agua es protagonista. Una de las excursiones más accesibles y gratificantes lleva hasta la Cascada de las Negras, un salto de agua cristalina rodeado de praderas y roca.

El recorrido arranca cerca de la estación y sigue tramos del Camino de Santiago, pasando por el histórico Fuerte de Coll de Ladrones, una fortificación del siglo XIX con vistas privilegiadas sobre el valle.

A medida que se asciende, el paisaje cambia: bosques húmedos dan paso a pedrizas y, más arriba, a amplios pastos alpinos.

Para los más aventureros, la ruta puede continuar hacia el ibón de Samán o el collado de Izas, con panorámicas que justifican cada paso.

Además, el entorno está salpicado de pozas y rincones de aguas transparentes donde refrescarse en verano, convirtiendo la zona en un pequeño paraíso para senderistas y familias.

Una joya del siglo XVI

Entre tanto paisaje de alta montaña, Canfranc guardan también tesoros más discretos. De su casco urbano destaca la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, un templo del siglo XVI que sorprende por su sobriedad exterior y su valor histórico.

Aunque hoy se percibe como un templo sencillo de montaña, en realidad su origen se remonta al siglo XII, en pleno auge del Camino de Santiago, y fue transformándose con el tiempo hasta adoptar su aspecto actual, con elementos del siglo XVI como su característica torre.

Iglesia Asunción de Nuestra Señora, en Canfranc. Patrimonio Cultural de Aragón

Por dentro llaman la atención algunos detalles que hablan de siglos de cambios, incendios y restauraciones.

Esta joya, pequeña pero preciosa, hace de contrapunto a una jornada de naturaleza: un recordatorio de la vida pausada y tradicional que ha marcado el ritmo del valle durante siglos.

Canfranc aparte de su espectacular estación, tiene mucho que ofrecer. Uno de esos lugares donde la historia, el agua y la montaña se entrelazan con naturalidad. Y donde cada paseo, por sencillo que parezca, acaba convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar.