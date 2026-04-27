De Rossy de Palma a las Azúcar Moreno, el refugio de los famosos en este pequeño pueblo de 400 habitantes

¿Qué hacían este fin de semana Rossy de Palma y las Azúcar Moreno en un pueblo de Teruel de apenas 400 habitantes?

La diseñadora de moda Alexandra Sesé ha vuelto a transformar Urrea de Gaén, su pueblo, en Villa Alegría, y como a otros muchos famosos españoles, les invitó a disfrutar de la velada.

Villa Alegría es un evento que fusiona la moda, la música y las tradiciones locales bajo la organización de la diseñadora.

La fundadora de la marca Nurrk presentó sus nuevas colecciones en escenarios emblemáticos, integrando elementos cosmopolitas de Nueva York con la autenticidad de sus raíces rurales.

A todos los invitados, se les regaló una medida de la Virgen del Pilar en color azul, el color del evento. El pueblo se transformó por completo con alfombras y banderines del mismo color por las calles más importantes.

La festividad contó con la presencia de figuras destacadas como Rossy de Palma, Palomo Spain, además de actuaciones musicales de las Azúcar Moreno y otros artistas actuales como Pole.

Durante este fin de semana los asistentes disfrutaron de una cena especial en la plaza del pueblo, un mercado artesanal, gastronomía y el sonido característico de la Ruta del Tambor y Bombo. Rossy de Palma incluso se animó y le dejaron una baqueta para que tocara ella misma el tambor.

Un momento de 'The Maravilla' en la plaza de Urrea de Gaén. EE

Se subió a la ermita desde donde hay unas bonitas vistas de Urrea de Gaén. Allí hubo un cóctel y muchos aprovecharon para hacerse una sesión de fotos.

Además, la fiesta contó con un elemento esencial en todas las fiestas de pueblo: una charanga. La charanga 'A todo ritmo' de Alcañiz, amenizó el evento.

"Y así convertimos Urrea de Gaén en alfombra azul para The Maravilla! Un día inolvidable, presentando nuestro colección SS26, donde nuestros invitados lucieron nurrk y vivieron de cerca la esencia, la inspiración y la energía detrás de nuestra colección", ha compartido Alexandra en sus redes sociales.