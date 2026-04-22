Parece la Toscana pero es España: el precioso pueblo Conjunto Histórico con un castillo medieval del siglo XII

Vista de Valderrobres, capital de los 18 pueblos de la comarca del río Matarraña, en Teruel. Esteban Palazuelos

Valderrobres está en el Matarraña, comarca aragonesa conocida como la Toscana española.

La provincia de Teruel esconde auténticas joyas, es más, es la zona que aglutina más pueblos del famoso listado 'Los pueblos más bonitos de España'.

Entre ellos destaca Valderrobres, que se ha consolidado como uno de los destinos rurales más atractivos de Aragón.

El 5 de octubre de 2004, se declaró Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, la Villa de Valderrobres (Teruel).

El principal reclamo de la localidad es su imponente castillo-palacio, una de las fortalezas más destacadas de Aragón.

Valderrobres. Patrimonio Cultural Aragón

Situado en la parte más alta del municipio, este edificio con origen en el siglo XII y ampliado en épocas posteriores, fue durante siglos residencia de los arzobispos de Zaragoza.

Su doble función, defensiva y residencial, explica la solidez de su estructura y la relevancia histórica que ha mantenido hasta hoy. Tras varias restauraciones, el conjunto puede visitarse y sigue siendo el eje monumental del municipio.

Vista de Valderrobres, en Teruel. Wikimedia

Junto al castillo se encuentra la iglesia de Santa María la Mayor, uno de los mejores ejemplos del gótico levantino en Aragón. Construida siguiendo el modelo de planta de salón propio de la Corona de Aragón, destaca por su equilibrio arquitectónico y su posición dominante sobre el casco urbano.

Llegar no es complicado. A unas dos horas por carretera de Zaragoza, ofrece una combinación equilibrada de patrimonio, paisaje y tradición.

No es casual que la comarca del Matarraña sea conocida como la “Toscana española”: el entorno, marcado por suaves colinas de olivos, almendros y viñedos, recuerda a la región italiana tanto por su aspecto como por su ritmo de vida.

El casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, es otro de sus grandes valores. De origen medieval, se adapta a la ladera con calles estrechas, escalinatas y pasadizos que conducen a pequeñas plazas y miradores sobre el río Matarraña.

El acceso más reconocible se realiza a través de un puente de piedra que conecta directamente con el antiguo recinto amurallado.

Al cruzarlo, aparece el portal de San Roque, una de las antiguas entradas de la villa, que conserva elementos vinculados al pasado eclesiástico del municipio.

Y es que la historia de Valderrobres está estrechamente ligada al poder de la Iglesia: tras la reconquista del territorio en el siglo XII, pasó a manos del arzobispado de Zaragoza, que mantuvo su jurisdicción durante siglos.

La concesión de la carta puebla en 1183 marcó el inicio de su desarrollo como núcleo urbano.

Con este conjunto patrimonial y un entorno natural bien conservado, Valderrobres se presenta hoy como una escapada completa, especialmente en primavera, cuando el paisaje del Matarraña muestra su mejor versión.