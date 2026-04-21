EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y METÓDYCA te invitan al estreno de ‘El diablo viste de Prada 2’ en Cines Palafox

Póster oficial de la segunda entrega de 'El diablo viste de Prada'. Disney.

Para conseguir tu entrada solo tienes que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y METÓDYCA en Instagram y pasarte por nuestras oficinas a partir del viernes 24.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y METÓDYCA te invitan al estreno de ‘El diablo viste de Prada 2’, la segunda entrega de una de las películas más icónicas del cine de los años 2000.

Casi 20 años después de su estreno, Anne Hathaway y Meryl Streep regresan a las oficinas de la revista Runway para volver a interpretar a los personajes que marcaron a toda una generación.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de la clínica de medicina estética avanzada METÓDYCA.

El estreno será el próximo 30 de abril a las 18.30 en colaboración con los Cines Palafox de Zaragoza.

En esta nueva entrega de ‘El diablo viste de Prada’, Miranda Priestly (Meryl Streep) necesitará la ayuda de su exasistente Andy (Anne Hathaway) para enfrentarse a una nueva amenaza: una empresa rival que amenaza con arrebatar a Runway todos sus ingresos publicitarios.

En un panorama donde los medios impresos pierden terreno frente al mundo digital, y con Miranda cerca de la jubilación, la emblemática leyenda de la moda tendrá que luchar por mantener su legado intacto.

Así, la nueva película se plantea en un escenario completamente distinto, mucho más actual, dominado por el mundo digital y las redes sociales.

Sin embargo, la moda, el glamour y la comedia de la primera entrega seguirá manteniendo la esencia de Runway tal y como todos la conocemos, además de recuperar a todos los actores protagonistas de la película original.

Las diez primeras personas que pasen por nuestras oficinas en el paseo de la Independencia nº27, 4ª planta, el 24 de abril a partir de las 10.00, conseguirán una entrada doble para asistir al estreno el próximo 30 de abril a las 18.30 en la sala 3 de los Cines Palafox.

Esta experiencia irá acompañada, además, de una gran sorpresa. Los asistentes al estreno tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de un obsequio muy especial de parte de nuestro patrocinador, la clínica de medicina estética METÓDYCA.

Para hacerse con las entradas será imprescindible seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y a METÓDYCA en Instagram (@metodyca).

De esta forma, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN quiere dar las gracias a todos sus lectores. En casi dos años, el diario ha escalado hasta el podio de los periódicos más leídos en la Comunidad.

Y a nivel nacional, EL ESPAÑOL no solo mantiene, sino que redobla su liderazgo, alcanzando el pasado mes de marzo más de 30,7 millones de usuarios únicos a través de la web, la app y las redes sociales del diario, según los últimos datos de ComScore.