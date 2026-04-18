Conchita, abuela cocinera: "Para que las croquetas de jamón queden buenas hay que poner 50 g de harina y 1/2 l de leche"

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Si hay un plato que encanta a todo el mundo son las croquetas de jamón.

Conchita, la abuela community manager de Maximiliana, sube sus recetas a las redes sociales, y como no podía ser de otra manera, nos cuenta cómo hace ella las croquetas.

Con su desparpajo habitual, explica que "mucha gente por ahí cuenta que primero hacen la bechamel y luego añaden el producto, yo no. Toda la vida lo aprendí de mi abuela a hacer todo a la vez".

Para que las croquetas de jamón queden buenas y jugosas, Conchita explica el truco de la harina: "Hace falta tres cucharadas soperas con caramulló que decimos en Aragón de harina de trigo (50 gramos) por medio litro de leche. La gracia está en rehogar bien la harina porque si no la rehogáis las croquetas sabrán a maceta".

Las croquetas no son una receta rápida para un día que queramos cenar ligero.

Hay que arremangarse y meter las manos en la masa. Además, después de preparar la mezcla, esta tiene que reposar unas horas en la nevera, por lo que hay que hacerla con tiempo y paciencia.

En un mundo que nos encorre y todo es para ayer, pararse a cocinar croquetas puede resultar un buen antídoto.

Receta paso a paso de croquetas