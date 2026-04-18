Conchita, abuela cocinera: "Para que las croquetas de jamón queden buenas hay que poner 50 g de harina y 1/2 l de leche"
La chef explica paso a paso cómo hacer esta receta para que las croquetas queden jugosas por dentro.
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- Total: 50 min
- Comensales: 4
Si hay un plato que encanta a todo el mundo son las croquetas de jamón.
Conchita, la abuela community manager de Maximiliana, sube sus recetas a las redes sociales, y como no podía ser de otra manera, nos cuenta cómo hace ella las croquetas.
Con su desparpajo habitual, explica que "mucha gente por ahí cuenta que primero hacen la bechamel y luego añaden el producto, yo no. Toda la vida lo aprendí de mi abuela a hacer todo a la vez".
Para que las croquetas de jamón queden buenas y jugosas, Conchita explica el truco de la harina: "Hace falta tres cucharadas soperas con caramulló que decimos en Aragón de harina de trigo (50 gramos) por medio litro de leche. La gracia está en rehogar bien la harina porque si no la rehogáis las croquetas sabrán a maceta".
Las croquetas no son una receta rápida para un día que queramos cenar ligero.
Hay que arremangarse y meter las manos en la masa. Además, después de preparar la mezcla, esta tiene que reposar unas horas en la nevera, por lo que hay que hacerla con tiempo y paciencia.
En un mundo que nos encorre y todo es para ayer, pararse a cocinar croquetas puede resultar un buen antídoto.
Receta paso a paso de croquetas
Ingredientes
- 100 g de jamón serrano
- 50g de harina de trigo (3 cucharadas soperas colmadas)
- 1/2 litro de leche
- 1 cebolla
- 1 huevo
- Pan rallado
- Aceite de oliva virgen extra o de girasol (para freír)
Paso 1
Pochado de la cebolla: Pica la cebolla y póchala en una sartén durante unos 10 minutos hasta que quede blandita.
Paso 2
Preparación del jamón: Con las manos muy limpias y sin anillos, pica el jamón en trozos muy pequeñitos. Puedes hacerlo cómodamente con una picadora eléctrica, o bien a mano con unas tijeras o un cuchillo.
Paso 3
Rehogado de la base: Añade el jamón picado a la sartén junto con la cebolla y rehógalo muy ligeramente.
Paso 4
El "truco" de la harina: Incorpora las 3 cucharadas de harina a la sartén. El secreto está en rehogar la harina muy bien durante unos 5 minutos; si no se tuesta correctamente, las croquetas sabrán a harina cruda.
Paso 5
Añadir la leche: Una vez que la harina esté bien cocinada, comienza a incorporar la leche a temperatura ambiente, echándola de a poco a poco y removiendo despacito . Se cocina todo junto en la misma sartén; puedes subir o bajar el fuego según sea necesario y ajustar un poco la cantidad de leche si la masa lo requiere.
Paso 6
Reposo de la masa: Cuando la masa esté en su punto, viértela en una fuente . Para evitar que se le forme una costra dura por encima al enfriarse, cúbrela con papel film transparente dejándolo pegadito directamente sobre la masa. Deja que se enfríe y guárdala en la nevera durante 3 o 4 horas, o idealmente hasta el día siguiente.
Paso 7
Dar forma: Saca la masa de la nevera y retira el plástico. Separa las porciones con un tenedor y usa tus manos para darle forma a las croquetas. Con estas proporciones te saldrán unas 20 croquetas.
Paso 8
Rebozado: Pasa cada croqueta formada primero por el huevo batido y después por el pan rallado, comprobando que queden bien envueltas.
Paso 9
Freir: Echa las croquetas con cuidado en una sartén con el aceite caliente, ve dándoles la vuelta para que se frían de manera uniforme y retíralas una vez doradas.