Los abogados coinciden: puedes pedir el permiso de 5 días por hospitalización tantas veces al año como haga falta
Este permiso es un derecho laboral reconocido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
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El Estatuto de los Trabajadores, la principal normativa laboral de España, recoge los derechos y obligaciones que tienen tanto los empleados como los empresarios.
Dentro de estos, sumados al mínimo legal de 30 días naturales de vacaciones y a los 14 festivos al año que tienen derecho todos los empleados, el artículo 37 recoge una serie de permisos que dan derecho a ausentarse del trabajo sin dejar de percibir el sueldo de esos días.
Entre los más conocidos destacan los 15 días de permiso por matrimonio, 1 día por mudanza o, en este caso, 5 días de permiso por accidente o hospitalización de tu pareja o familiar.
Concretamente, el artículo 37.3 establece que, con previo aviso y justificación, el trabajador podrá ausentarse hasta 5 días del trabajo por "accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad".
Incluyendo en esta lista el familiar consanguíneo de la pareja de hecho (un suegro o cuñado, por ejemplo), así como compañeros de piso que necesiten de cuidado efectivo.
Este derecho queda garantizado en la ley. Sin embargo, queda la duda sobre cuántas veces puede pedirse al año.
No es una cuestión menor, ya que en el mismo año pueden enfermar varios familiares cercanos en un periodo corto de tiempo.
Falsos mitos
En este sentido, lo mejor es acudir a un profesional para despejar las dudas. Juanma Lorente, abogado laboralista con millones de visitas en redes sociales (@juanmalorentelaboralista), despeja esta falsa creencia.
"El mito de que sólo puede pedirse este permiso una vez al año, es eso, un mito", comenta en uno de sus vídeos, añadiendo "si por mala suerte en tu entorno tienes varias hospitalizaciones durante un año, podrás pedirte este permiso tantas veces como te hagan falta", comenta.
Además, es un derecho avalado por el Estatuto de los Trabajadores que el empresario no podrá negar. "Que la empresa no te dé estos días es un incumplimiento grave. Y tendrás que incluso demandar a la empresa si esto te pasa", afirma Juanma.
En estos casos, en base a la jurisprudencia reciente, lo habitual es que se impongan sanciones económicas a la empresa como el pago de indemnizaciones al trabajador, la declaración de que efectivamente se ha vulnerado el derecho a la conciliación familiar y otro tipo de sanciones como el pago de las costas del juicio.
Conocer la legislación laboral y saber cómo reclamar tus derechos resulta fundamental, sobre todo en momentos tan delicados como un accidente o una hospitalización.
Así que, en definitiva, "si por mala suerte te ves en la necesidad de tener que pedir este permiso varias veces en el año, que sepas que se puede", concluye el abogado.
@juanmalorentelaboralista ❌ ESTO NO LO SABÍAS ✨¿Sabías que no tienes solo un permiso de 5 días al año? 👉 Puedes pedirlo cada vez que lo necesites. El Estatuto de los Trabajadores (art. 37.3.b) reconoce el derecho a 5 días de permiso retribuido en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo. 🔹 Y lo importante: este permiso no es único ni limitado a una vez al año. Cada vez que se produzca una de estas situaciones en tu familia cercana, tendrás derecho a solicitarlo de nuevo. ✅ Ejemplo: si en marzo hospitalizan a tu padre y en septiembre a tu madre, podrás pedir el permiso en ambas ocasiones. Recuerda que: • Es retribuido (te lo pagan igual). • Debes avisar a la empresa lo antes posible. • No necesitan coincidir con el alta médica. 👉 Guarda este post para tener claro tu derecho y compártelo con quien pueda necesitarlo. #derecholaboral #abogadolaboral #permisoretribuido #estatutoTrabajadores #permisoslaborales ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista