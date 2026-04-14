Ambar lanza la primera cerveza probiótica del mundo: "Nuestra ambición es innovar sin renunciar a lo esencial"

Ambar ha vuelto a adelantarse al mercado. La cervecera zaragozana presenta Ambar Triple Zero Probiótica, la primera cerveza del mundo sin alcohol, sin azúcar y con probióticos activos capaces de llegar vivos al intestino.

Se trata de un hito que conecta dos mundos hasta ahora separados: el disfrute cervecero y las nuevas tendencias de bienestar ligadas al cuidado de la microbiota.

Este lanzamiento refuerza el papel de Ambar como una de las compañías más innovadoras del sector. En 1976 fue la primera en elaborar cerveza sin alcohol en España. En 2011 desarrolló la primera sin alcohol y sin gluten del mundo. Y en 2022 lanzó Ambar Triple Zero.

Hoy da un paso más en esa misma dirección. “Nuestra ambición es clara: innovar sin renunciar a lo esencial, que una cerveza siga siendo una cerveza”, ha expresado Sergi Martínez, director de marketing de Grupo Agora.

Innovación técnica

Ambar Triple Zero Probiótica parte del proceso de elaboración de Ambar Triple Zero Tostada, basado en fermentaciones completas en las que todos los azúcares del mosto se transforman en alcohol.

Posteriormente, este alcohol se elimina mediante un sistema de destilación a alto vacío y baja temperatura, que permite conservar el sabor, el cuerpo y el aroma característicos. El resultado es una base sin azúcares residuales, condición imprescindible para incorporar probióticos viables.

La cepa utilizada, Bacillus subtilis HU58, se encuentra en forma de esporas. Esta estructura natural le permite resistir el paso por el estómago y activarse en el intestino. Ya allí ejerce su función sobre la microbiota, siendo esto posible por la ausencia de azúcares de Ambar Triple Zero.

La nueva cerveza Ambar Triple Zero Probiótica. Ambar.

“El reto no era añadir probióticos, sino hacerlo sin comprometer la experiencia cervecera”, ha explicado Antonio Fumanal, maestro cervecero y responsable de I+D. “Si no sabe a cerveza, no es cerveza. Ese era el límite”.

Nuevos hábitos de consumo

La nueva cerveza responde a una evolución clara en los hábitos de consumo, marcada por las opciones sin alcohol y alineadas con estilos de vida equilibrados. El segmento sin alcohol representa ya el 14% del consumo cervecero en España, consolidándose como una de las principales palancas de crecimiento.

“Cada vez más consumidores quieren elegir cómo, cuándo y qué consumen. Esta cerveza nace precisamente para dar respuesta a esa demanda”, ha señalado Martínez.

El lanzamiento se produce, además, en un momento especialmente simbólico: el 50 aniversario de Ambar Sin, la primera cerveza sin alcohol de España.

Medio siglo después, la compañía mantiene intacta la misma vocación pionera que la llevó a imaginar una categoría que entonces no existía.

Durante la presentación de este lanzamiento, Sergio Elizalde, CEO de Grupo Agora ha asegurado que la coherencia de Ambar no está solo en lo que hacen, sino en por qué lo hacen. “Estamos aquí para rehacer el mundo de la cerveza sin perder su esencia”, ha añadido.