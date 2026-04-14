Aarón Palacio, la joven promesa del toreo aragonés, vuelve a Sevilla: "Es una de las ferias más importantes del mundo"

El futuro de la promesa del toreo Aarón Palacio sigue brillando en cada paso que da.

El joven matador, quien tomó la alternativa el pasado septiembre en Nimes, siempre ha tenido clara cuál era su pasión y desde bien pequeño comenzó a luchar por su sueño.

Ahora, con una gran cosecha de éxitos a sus espaldas, se ha convertido en una figura pública referente para muchos jóvenes aficionados a este mundo. Y todo sin dejar el esfuerzo, la constancia y la ilusión por los toros de lado.

Su próxima cita es el miércoles 15 de abril en la Maestranza de Sevilla, reto que afronta con emoción, pero también con mucha responsabilidad.

Pregunta.- Tomó la alternativa en septiembre de 2025. ¿Cree que desde entonces ha cambiado su forma de vivir el toreo o de afrontar las corridas?

Respuesta.- Creo que sigo con la misma actitud o incluso con más. Esto es una carrera de fondo y siempre hay muchísimo nivel, más aún cuanto tomas la alternativa. Por supuesto, requiere de mucho sacrificio y muchas horas de entrenamiento. Por ello, tener esta actitud es la alarma que me levanta todos los días para trabajar.

P.- ¿Qué balance hace de estos primeros meses de temporada?

R.- Acabé mi etapa como novillero muy bien, y la verdad es que el inicio de mi carrera como matador está siendo muy bueno. Tomé la alternativa en Nimes, como hemos comentado, donde corté tres orejas. Luego toreé primero dos tardes en Logroño, donde corté seis orejas, y después una en Zaragoza, donde corté dos. Creo que todo esto es importante, ya que es lo que ha hecho que quieran contar conmigo este año para ferias como la de Castellón, donde ya he toreado, y Sevilla, donde toreo mañana.

Aarón Palacio, saliendo a hombros de La Maestranza de Sevilla. 18 de mayo 2025. Cedida.

P.- ¿En qué momento se encuentra ahora?

R.- Estoy a un día de uno de los días más importantes de mi vida. Aquí, en el toreo, cada cita que se presenta es la más importante de tu vida, ya que cada triunfo importa mucho. Lo que haces en una cita importante, si luego no eres capaz de repetirlo dos días después, importa poco. Por eso afronto cada día como si fuera el más importante de mi vida. Ahora toca Sevilla, que además es una de las ferias más importantes del mundo, en una de las plazas más conocidas del mundo. Lo que pase esa tarde tiene mucho que decir sobre mi futuro en el toreo.

P.- El objetivo es seguir creciendo. ¿Qué cree que puede mejorar o impulsar para seguir cosechando éxitos?

R.- Más que mejorar, yo creo que es avanzar. Intentar dar una mejor versión de ti mismo, una más artística, en la que se vea mucha más seguridad en todo lo que haces. Cuando se ve más estética y más seguridad, es cuando se ve que el torero ha trabajado. Y el aficionado, que es quien está frente a ti durante ese momento, lo nota.

P.- ¿Cómo afronta la cita de este miércoles en Sevilla?

R.- Tengo muchas ganas de que llegue el momento, porque cuando te preparas para algo y lo vives tanto, solo esperas a que llegue ya. Ha habido muchas horas y mucho trabajo detrás, por lo que lo afronto con nervios y con responsabilidad. Al final, sé que va a ser un día muy especial para mí y eso hace que los días previos se vivan con mucha intensidad.

P.- ¿Qué otros encuentros importantes le esperan después?

R.- Anunciado tengo Nimes el próximo 22 de mayo, un encuentro muy importante porque vuelvo a donde tomé la alternativa. Y luego tengo alguna cita más cerrada y otras que aún están en el aire, pero seguimos cerrando encuentros poco a poco.

Aarón Palacio en la Feria del Pilar 2025. Cedida.

P.- Como joven promesa del mundo del toreo. ¿Cree que la tradición de la tauromaquia se está perdiendo, o que por el contrario se ha renovado con más fuerza?

R.- Yo creo más en la segunda opción. Sí que es cierto que el toreo ha atravesado unos años un poco complicados, pero desde hace un tiempo creo que está teniendo una inercia muy positiva. Sobre todo porque muchísima gente joven tiene ganas de ir a los toros y lo hace sin tapujos. Se puede ver en las plazas más importantes como Madrid, Sevilla o Zaragoza.

P.- ¿Cuál cree que es la mejor opción para mantener la tradición?

R.- La forma más sincera de mantenerlo es no esconderlo. En mi opinión, el toreo es algo tan grande que, cuando eres capaz de enseñarlo y transmitirlo de la forma correcta, es muy difícil que alguien esté en contra. El toreo no es solo una plaza y un toro, hay muchas cosas detrás, mucho sentimiento.

P.- ¿Cómo contribuye a ello? ¿Siente presión al saber que su trabajo puede servir de referente para las nuevas generaciones?

R.- Presión no, pero sí que hay momentos en los que siento mucha responsabilidad. Sobre todo al tratar de transmitir todo lo que es el toreo y todos los valores que me ha dado. En especial a la gente joven. Por eso, yo siempre intento contar lo que es el toreo para mí y todo lo que me ha dado, de la forma más correcta posible. Y normalmente las respuestas que recibo son muy buenas.

P.- Si pensamos a corto plazo. ¿Cuáles son sus objetivos profesionales?

R.- Ahora mismo estoy centrado en lo que puede ocurrir en Sevilla, pero está claro que me gustaría poder torear en muchos más sitios. Zaragoza, Madrid, Pamplona... Cuando uno quiere ser figura del toreo y llegar a lo más alto, su mentalidad y su corazón deben estar en conquistar todas las plazas del mundo. Y por supuesto en seguir disfrutando del toreo y todas sus cosas bonitas.