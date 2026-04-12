El restaurante del centro de Zaragoza que enamora a Itzan Escamilla: "Muchas gracias por elegirnos"

El pasado 9 de abril llegaron a Zaragoza Itzan Escamilla, Alicia Borrachero, Fran Perea y Elena Rivera.

Están actuando en el Teatro Principal con la función 'El efecto', un intenso drama que explora los límites entre la química cerebral y la experiencia emocional.

Durante su estancia en la capital aragonesa, Itzan, Alicia y Fran se han dejado aconsejar por Elena Rivera, quien ha hecho de anfitriona llevándoles a sitios emblemáticos de su ciudad natal.

Un restaurante que ha encantado a los actores ha sido La Uve, un clásico del Tubo.

En redes sociales el local compartió una foto de los cuatro artistas en la puerta del establecimiento. "Gracias por elegirnos", se leía en la publicación.

Actores en el bar la uve, Zaragoza. @bar.la.uve

La Uve, combina una atmósfera informal en su zona de barra con un comedor más reposado, lo que permite adaptarse a distintos tipos de público y ocasiones.

Su localización y concepto lo sitúan dentro de la nueva generación de establecimientos que están revitalizando la escena culinaria zaragozana en el corazón del Tubo.

El proyecto está liderado por el chef Alejandro Enériz. Su cocina se resume en una idea clara: el producto es el protagonista.

Esta máxima, repetida tanto en entrevistas como en valoraciones de clientes, se traduce en una cocina directa, técnica y sin artificios, donde el respeto por la materia prima marca cada elaboración.

La carta gira en torno a carnes y pescados a la brasa, eje central de la propuesta, junto a una selección de entrantes y elaboraciones tradicionales reinterpretadas.

Platos como las chuletas de vaca, el rodaballo o las kokotxas destacan por su ejecución precisa y por la calidad del producto, uno de los aspectos más valorados de forma recurrente por los comensales.

Además, el restaurante cuenta con una cuidada selección de vinos y un servicio que suele acompañar la experiencia con recomendaciones personalizadas, reforzando su carácter gastronómico.

Tanto los vinos, como la comida, el ambiente y el trato de los empleados es destacado y muy bien valorado en las reseñas de internet.



Seguro que los actores quedaron encantados con su parada en este restaurante.