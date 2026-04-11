Parece la Toscana pero es Aragón: el pueblo Conjunto Histórico con casas medievales y un castillo del siglo XIV

La comarca del Matarraña en Teruel siempre se ha comparado con la Toscana Italiana.

Dicen que se parecen en el paisaje repleto de suaves colinas, olivares y viñedos, salpicado de pueblos medievales de piedra y gran riqueza histórica.

En concreto, Valderrobres, pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico, consigue un auténtico viaje de placeres sin necesidad de coger un avión.

Es cierto, parece la Toscana, pero es Aragón. Aparte de su paisaje y sus pueblos con encanto, la gastronomía también tiene un papel relevante.

El aceite de oliva virgen, el jamón de Teruel, y esa manera delicada y cuidada de cocinar sin prisa hacen las delicias de los que se deciden a ir a descubrir el Matarraña.

La Toscana española

En la comarca del Matarraña destacan pueblos como Beceite, Calaceite, Fuentespalda, La Fresneda y por supuesto Valderrobres.

Valderrobres está construido sobre una pequeña montaña, lo que hace que tenga unas largas escalinatas, cuya pendiente llama la atención de cualquiera.

Vista de Valderrobres, capital de los 18 pueblos de la comarca del río Matarraña, en Teruel. Esteban Palazuelos

Para adentrarse en sus pequeñas calles y pasadizos, hay que cruzar un imponente puente de piedra que hace como de 'portal' a otro mundo.

Declarado Conjunto Histórico, en sus calles medievales, llenas de hermosos rincones, destacan monumentos como la iglesia de Santa María, uno de los máximos exponentes de la arquitectura gótica en Aragón, el castillo –palacio de Valderrobres, también gótico, y el ayuntamiento, sobresaliente ejemplo de palacio renacentista aragonés.

Se sabe que la historia del castillo tiene sus inicios a finales del siglo XII.

Nació tras la reconquista, cuando el territorio pasó a manos del arzobispado de Zaragoza y se vio la necesidad de levantar una fortaleza.

Estrecho callejón con escaleras empedradas y macetas con plantas y flores de colores, Valderrobres, Teruel iStock

Sin embargo, lo que hoy vemos es fruto de una evolución más ambiciosa: en el siglo XIV dejó de ser un castillo puramente defensivo para transformarse en un auténtico palacio episcopal, reflejo del poder eclesiástico de la época.

Su arquitectura habla de ese doble carácter. Por fuera, robusto, con almenas y muros de piedra que se adaptan al terreno; por dentro, sorprendentemente refinado, con estancias como la Sala de los Leones, la Cámara Dorada o el gran salón donde incluso se celebraron reuniones de las Cortes de Aragón en el siglo XV.

Hay visitas guiadas y la entrada cuesta 8 €, pero para niños y mayores de 65 el precio está reducido a 6 €

Según datos recientes, en la capital del Matarraña hay unos 2.555 habitantes. Un buen número para tener los servicios básicos manteniendo el ambiente rural.

Pueblo de Valderrobres desde lo alto.

Ahora que comienza el buen tiempo, apetecen escapadas de naturaleza y de pueblos bonitos. La Toscana italiana es preciosa, pero esta zona de España tiene su propio carácter y un encanto particular.

No hace falta cogerse un avión para disfrutar de la belleza natural, cultura e historia; en Teruel encontramos todo eso bien unido en el Matarraña.