El homenajeado José María Marín.

El homenajeado José María Marín. Cedida.

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El homenaje a José María Marín, presidente de CESTE, reúne a más de 450 personas: "Siento una enorme gratitud"

El evento, celebrado en el World Trade Center de Zaragoza, fue un reconocimiento a más de medio siglo de compromiso con la educación.

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El World Trade Center de Zaragoza acogió ayer un emotivo homenaje a José María Marín, presidente de CESTE y director general del Colegio SAFA.

El encuentro reunió a más de 450 personas, entre los que se encontraban representantes institucionales, empresariales, educativos y miembros de la comunidad académica.

El acto, impulsado por el Colegio SAFA, CESTE, Centro Universitario y la Fundación CESTE Educación y Empresa puso en valor el papel de José María Marín a lo largo de estos más de 50 años de trabajo.

El Colegio Sagrada Familia de Zaragoza

Entre sus numerosas contribuciones a la educación, destacaron el desarrollo de la formación superior, el impulso del emprendimiento educativo y su implicación activa en el tejido empresarial y social de la ciudad.

Sin duda, un sentido y emotivo homenaje en reconocimiento a su trayectoria y contribución durante más de medio siglo.

Lejos de plantearse como una despedida profesional, el evento se configuró como un acto de agradecimiento colectivo a una figura clave en la evolución del ecosistema educativo en Zaragoza.

José María Marín junto a las consejeras Claudia Pérez y Tomasa Hernández.

José María Marín junto a las consejeras Claudia Pérez y Tomasa Hernández. Cedida.

El acto contó con la participación de autoridades políticas como las consejeras de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, y de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; directores generales del Gobierno de Aragón, representantes de CEOE, Cámara de Comercio, Instituto Aragonés de Fomento, ITA, asociaciones, clústeres empresariales y numerosas organizaciones vinculadas al ámbito educativo y empresarial.

También participaron antiguos alumnos, padres de alumnos, estudiantes y el equipo que forma parte del ecosistema de empresas de la familia Marín.

Durante su intervención, José María Marín expresó su agradecimiento con visible emoción: “Para mí ha sido un acto muy emotivo, me ha desbordado totalmente. Siento una enorme gratitud hacia todas las personas que han querido acompañarme en este homenaje a mis 50 años de profesión”.

Jose María Marín con su familia en el homenaje.

Jose María Marín con su familia en el homenaje. Cedida.

Marín quiso además subrayar el carácter colectivo del reconocimiento: “Este homenaje no es sólo para mí. Es para muchísimas personas; empezando por mi familia, siguiendo por compañeros, todas las organizaciones que han estado apoyando a nuestras instituciones educativas durante tantos años y, por supuesto, las familias y los alumnos”.

Sobre los alumnos José María Marín fue claro en su discurso: “Son la esencia de todo y es por lo que realmente estamos trabajando. Creemos en los valores de la educación y la formación y en las personas como eje de todo. Cada alumno es único y es a quien dirigimos todo nuestro trabajo”.

El homenaje concluyó reafirmando el impacto de una trayectoria marcada por la vocación, el compromiso y su capacidad para construir comunidad.