Suiza cambia las normas: los españoles que se quieran mudar más de 3 meses deben presentar estos documentos

Mudarse a países como Australia, Bali o Suiza está de moda…y no sólo puede notarse en las redes sociales, donde cada vez es más frecuente encontrar este tipo de historias, sino que también lo avala la estadística.

Según datos de 2025 aportados por el Instituto Aragonés de Estadística, Suiza figura como una de las opciones más deseadas de los aragoneses a la hora de emigrar, con un total de 1.664 aragoneses viviendo en Suiza en 2024.

Una tendencia que, pese a crecer año a año, cada vez tiene más restricciones gubernamentales. Sobre todo si el español o aragonés en cuestión decide mudarse allí por más de 3 meses.

¿Qué es lo que ha cambiado?

A diferencia de los ciudadanos que provengan de fuera de la Unión Europea (UE), los españoles no necesitan visado para entrar a Suiza, gracias a los acuerdos bilaterales de la UE sobre la libre circulación de personas.

Hasta hace bien poco se podía viajar directamente y disfrutar del país hasta 90 días sin necesidad de acreditar ningún visado para el turismo o para la búsqueda de empleo. Permitiendo moverse con flexibilidad gracias a estos acuerdos de la UE.

Ahora, para aquellas estancias que superen los 90 días (3 meses) se exige presentar un contrato formal de trabajo con una empresa suiza y acreditar un lugar de residencia concreto donde se viva.

Así lo establece la Secretaría de Estado de Migración Suiza, imponiendo estos requisitos siempre que la estancia o el contrato supere los tres meses de duración.

Barrera de entrada

Además de estos requisitos burocráticos, si por algo se conoce Suiza en el resto del mundo es por su alto costo de vida, siendo de los países más caros del mundo en lo que alquiler, comida y servicios se refiere.

Por lo que estar preparado mentalmente y conocer antes de mudarte factores como el sueldo, el precio del alquiler, seguros y desplazamientos es fundamental. Por ejemplo, antes de los tres meses es obligatorio contratar un seguro médico privado, cuyos precios oscilan entre los 320 y 640 euros al mes.

Asimismo, el idioma puede suponer toda una barrera. Suiza no aplica con el dicho de 'con el inglés se va a todos los sitios', ya que dependiendo de la zona el idioma oficial es alemán, francés o italiano.

Por ende, ya no vale eso de 'irse a la aventura' sin tener nada preparado. Si tu idea es residir en el país de la fondue y del chocolate por una larga temporada, lo mejor es llevar el trabajo hecho de casa: contrato formal firmado y la vivienda apalabrada.