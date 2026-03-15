La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: esconde las torres mudéjares más bellas de Europa

Hay ciudades que se visitan siguiendo mapas interminables y largas listas de monumentos. Y hay otras donde basta con dar un paseo tranquilo para encontrarse cara a cara con siglos de historia.

En España existe una pequeña capital medieval donde las torres de ladrillo dominan el horizonte y donde cada calle del casco antiguo conduce a un edificio único.

Un lugar en el que el arte islámico, el gótico y la tradición cristiana se mezclaron durante siglos para dar lugar a un estilo arquitectónico irrepetible.

Hablamos de Teruel, una ciudad que conserva uno de los conjuntos de arte mudéjar más importantes del planeta y que puede recorrerse cómodamente a pie en apenas unos minutos.

El arte mudéjar repartido por toda la ciudad lleva siendo Patrimonio de la Humanidad desde hace exactamente 40 años.

El arte mudéjar de Teruel, Patrimonio de la Humanidad

La importancia histórica y artística de la ciudad fue reconocida en 1986, cuando la UNESCO incluyó los principales monumentos del arte mudéjar de Teruel en la Lista de Patrimonio Mundial.

El reconocimiento se concretó en cuatro edificios históricos situados en pleno centro de la ciudad:

Catedral de Santa María de Mediavilla

Torre de San Pedro

Torre de El Salvador

Torre de San Martín

Todos ellos forman un conjunto excepcional que muestra la evolución del mudéjar aragonés, un estilo que nació tras la Reconquista y que mezcla tradición islámica con influencias europeas, especialmente góticas.

Años más tarde, en 2001, la UNESCO amplió el reconocimiento al conjunto del mudéjar aragonés, considerándolo "un bien singular e irremplazable para la humanidad".

Plaza del Torico en Teruel. E. E.

Uno de los mayores atractivos de la ciudad es que todos estos monumentos están muy cerca entre sí.

De hecho, el recorrido entre ellos apenas supera los 10 minutos caminando. Pero hacerlo con prisa sería perderse gran parte de su encanto.

Monumento histórico, Teruel.

Porque pasear por Teruel significa levantar la mirada constantemente para descubrir torres de ladrillo decoradas con cerámica verde y blanca, arcos entrecruzados y complejas geometrías que recuerdan el legado islámico de la península.

Aparte de estos cuatro monumentos, no podemos dejar de visitar la Escalinata, la plaza del Torico ni el mausoleo de los Amantes. En nuestro paseo, además, habrá que hacer una parada para probar la gastronomía local. Arte, leyenda y buena comida hacen un combo ideal para una escapada perfecta.

La catedral con una techumbre impresionante

El corazón monumental de la ciudad es la Catedral de Santa María de Mediavilla, el templo más importante de Teruel.

Construida originalmente como parroquia románica, fue ampliada durante los siglos XIII y XIV hasta convertirse en uno de los ejemplos más sobresalientes de arquitectura mudéjar en Aragón.

Teruel.

Su elemento más famoso es la techumbre policromada de la nave central, una espectacular armadura de madera decorada con pinturas que representan escenas de la sociedad medieval.

Realizada entre 1270 y 1300, esta obra es considerada por muchos expertos una de las joyas del mudéjar europeo, ya que combina estructura islámica con decoración figurativa gótica.

El resultado es un extraordinario testimonio de la convivencia cultural entre musulmanes, cristianos y judíos en la Edad Media.

Dos torres

Si hay dos monumentos que definen el skyline de la ciudad son la Torre de San Martín y la Torre de El Salvador.

Ambas fueron levantadas en el siglo XIV siguiendo el modelo de torre-alminar de tradición almohade, con una estructura formada por dos torres concéntricas entre las que discurre la escalera interior.

Torre de San Martin. Carlos Gil

Pero además de su valor arquitectónico, estas torres están envueltas en una curiosa leyenda.

Según la tradición popular, sus constructores rivalizaron entre sí por el amor de una hermosa mora llamada Zoraida, tratando de levantar la torre más bella para conquistar su corazón.

Verdadera o no, la historia añade aún más encanto a dos de los edificios más fotografiados de la ciudad.

Teruel siempre ha estado relacionado con el amor, y son famosas ya la Bodas de Isabel, unas jornadas en las que se recrea la historia de los Amantes.

Recreación medieval de 'Las bodas de Isabel de Segura'. Europa Press

Toda la ciudad vuelve al siglo XIII para vivir el amor (o desamor) de Isabel de Segura y Diego de Marcilla.

La recreación se celebra en febrero, por lo que hacer coincidir el viaje a Teruel con la fiesta de los Amantes, hará que la escapada sea un viaje inolvidable,