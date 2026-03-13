Guille Rodríguez, cocinero: "Las torrijas más cremosas no se fríen, se dejan toda la noche absorbiendo la leche"

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Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y con esta festividad llega un dulce querido por todos: las torrijas.

La receta de las torrijas es A,B,C: una rebanada de pan mojada en leche, rebozada en huevo, se fríe en una sartén con aceite, y se endulza con azúcar y canela.

Sin embargo, sobre la manera clásica se han elaborado recetas de todo tipo, y esta del cocinero Guille Rodríguez no requiere freírlas en una sartén.

La propuesta de Rodríguez parte de la esencia tradicional, pero introduce una idea que rompe con la costumbre: unas torrijas que no se fríen en aceite.

En lugar de la sartén llena de aceite caliente, Rodríguez apuesta por una técnica de caramelizado con mantequilla que promete un resultado igual de apetecible, pero más ligero y, sobre todo, extraordinariamente cremoso.

Torrijas de Guille Rodríguez

El secreto comienza en la base: rebanadas generosas de pan del día anterior, cortadas de tres o cuatro centímetros. Sobre ellas se vierte una mezcla que recuerda a una crema inglesa casera.

El cocinero calienta leche y nata líquida (con un 35% de materia grasa) junto con azúcar, canela, piel de limón y una pizca de sal, un gesto sencillo que, según explica, intensifica el dulzor del postre.

Cuando la mezcla rompe a hervir, se incorpora rápidamente a unas yemas de huevo batidas, creando una crema sedosa que después se deja infusionar para que todos los aromas se integren.

La clave, insiste el autor, está en el reposo. Las rebanadas se empapan con esta crema y descansan en la nevera toda la noche. Así el pan absorbe la mezcla por completo y adquiere una textura casi de flan.

El toque final es también el más sorprendente. Las torrijas no se fríen. Se pasan por azúcar aromatizado con ralladura de limón y se doran en una sartén antiadherente con un poco de mantequilla, creando una superficie caramelizada que contrasta con el interior suave.

El resultado, según defiende Rodríguez, son unas torrijas jugosas, económicas y con un refrescante matiz cítrico que moderniza uno de los dulces más queridos de la tradición española.

Receta paso a paso

Aquí te dejamos la receta del cocinero para 16 torrijas.