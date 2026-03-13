Guille Rodríguez, cocinero: "Las torrijas más cremosas no se fríen, se dejan toda la noche absorbiendo la leche"
El chef propone esta receta de torrijas que no necesitan pasar por aceite y quedan súper esponjosas.
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- Comensales: 16
Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y con esta festividad llega un dulce querido por todos: las torrijas.
La receta de las torrijas es A,B,C: una rebanada de pan mojada en leche, rebozada en huevo, se fríe en una sartén con aceite, y se endulza con azúcar y canela.
Sin embargo, sobre la manera clásica se han elaborado recetas de todo tipo, y esta del cocinero Guille Rodríguez no requiere freírlas en una sartén.
La propuesta de Rodríguez parte de la esencia tradicional, pero introduce una idea que rompe con la costumbre: unas torrijas que no se fríen en aceite.
En lugar de la sartén llena de aceite caliente, Rodríguez apuesta por una técnica de caramelizado con mantequilla que promete un resultado igual de apetecible, pero más ligero y, sobre todo, extraordinariamente cremoso.
Torrijas de Guille Rodríguez
El secreto comienza en la base: rebanadas generosas de pan del día anterior, cortadas de tres o cuatro centímetros. Sobre ellas se vierte una mezcla que recuerda a una crema inglesa casera.
El cocinero calienta leche y nata líquida (con un 35% de materia grasa) junto con azúcar, canela, piel de limón y una pizca de sal, un gesto sencillo que, según explica, intensifica el dulzor del postre.
Cuando la mezcla rompe a hervir, se incorpora rápidamente a unas yemas de huevo batidas, creando una crema sedosa que después se deja infusionar para que todos los aromas se integren.
La clave, insiste el autor, está en el reposo. Las rebanadas se empapan con esta crema y descansan en la nevera toda la noche. Así el pan absorbe la mezcla por completo y adquiere una textura casi de flan.
El toque final es también el más sorprendente. Las torrijas no se fríen. Se pasan por azúcar aromatizado con ralladura de limón y se doran en una sartén antiadherente con un poco de mantequilla, creando una superficie caramelizada que contrasta con el interior suave.
El resultado, según defiende Rodríguez, son unas torrijas jugosas, económicas y con un refrescante matiz cítrico que moderniza uno de los dulces más queridos de la tradición española.
Receta paso a paso
Aquí te dejamos la receta del cocinero para 16 torrijas.
Ingredientes
- 1 Barra de Pan del día anterior
- 1/2 Litro Leche
- 150 ml. Nata líquida
- 3 Yemas de Huevo (L)
- 1 Nuez de Mantequilla
- 100 gr. Azúcar
- Piel de Limón
- 1 Palito de Canela
- Sal
Paso 1
Preparar el pan: corta el pan del día anterior en rebanadas gruesas, de unos 3 o 4 centímetros de grosor (quitándole las puntas), y colócalas extendidas en una fuente o bandeja.
Paso 2
Aromatizar la leche (crema base): en un cazo, pon a calentar la leche junto con la nata líquida. Para darle sabor, añade una cucharada generosa de azúcar, la rama de canela, una pizca de sal (para realzar el dulzor) y la piel de solo la mitad del limón, teniendo cuidado de no incluir la parte blanca porque amarga. Déjalo al fuego vigilando hasta que rompa a hervir.
Paso 3
Crear la "Crema Inglesa": mientras la leche se calienta, pon las 3 yemas de huevo en un bol amplio y rómpelas un poco. En cuanto la leche hierva, viértela directamente sobre las yemas removiendo rápidamente sin parar; de esta forma, las yemas se cocinarán al instante formando la crema inglesa. Deja reposar la mezcla unos 10 minutos para que los sabores se infusionen bien.
Paso 4
Emborrachar el pan: vierte la crema sobre las rebanadas de pan pasándola previamente por un colador. Mejor hacerlo poco a poco para que las rebanadas embeban muy bien todo el líquido.
Paso 5
El tiempo de reposo (el gran truco): una vez empapadas, mete la fuente al refrigerador para que las torrijas cojan cuerpo. El mejor consejo del autor es prepararlas de víspera y dejarlas reposar en la nevera toda la noche; así absorberán toda la crema y el resultado será mucho más sabroso
Paso 6
El toque cítrico y el caramelizado (sin freír). Al día siguiente, pon un poco de azúcar en un plato. Toma la otra mitad del limón (bien lavado) que habías reservado, ralla su piel sobre el azúcar y mézclalo bien para crear un "azúcar aromatizado".
Paso 7
El toque final en la sartén: calienta una sartén antiadherente con un poco de mantequilla. Pasa la superficie de las torrijas por tu mezcla de azúcar con limón (para que se adhiera un poco) y ponlas en la sartén. Como no usan aceite, este paso sirve para caramelizarlas en lugar de freírlas.