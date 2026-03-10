Ni Altea ni Cudillero, el pueblo más bonito de España para una escapada: "El entorno natural es impresionante"

España presume de tener algunos de los pueblos más bonitos del mundo. Basta pensar en las casas blancas frente al Mediterráneo de Altea o en las coloridas fachadas que miran al Cantábrico en Cudillero para entender por qué tantas escapadas tienen sabor a mar.

Pero hay otra España igual de fascinante, que no huele a salitre, sino a pino, nieve y aire limpio. Y ahí, en pleno corazón del Pirineo, aparece un pueblo perfecto para una escapada: Canfranc.

En Aragón no tenemos mar, pero tenemos montaña ¡Y qué montaña! El Pirineo aragonés es uno de esos paisajes que dejan sin palabras incluso al viajero más experimentado.

Cada valle guarda pueblos con personalidad propia, naturaleza imponente y una historia que se siente en cada piedra. Aínsa, Benasque, Jaca, Panticosa, Boltaña, Biescas y un largo etcétera son pueblos mágicos que merecen una visita.

No obstante, hoy hablaremos de Canfranc. El pueblo está ubicado en el valle del Aragón, casi tocando la frontera con Francia, y lo más emblemático de la localidad es su Estación Internacional convertida en hotel de 5 estrellas y su restaurante con estrella Michelín.

Canfranc, pueblo de Aragón. Turismo de Aragón

Este pequeño municipio de la comarca de la Jacetania, cuenta con apenas 612 habitantes según el INE. Lo atraviesa el río Aragón y lo abrazan montañas que cambian de color con las estaciones.

Las casas, de piedra y tejados de pizarra, mantienen intacta la esencia de los pueblos pirenaicos. Pero si hay algo que convierte a Canfranc en un destino especial es su Estación Internacional.

Este impresionante edificio, inaugurado en 1928 por el rey Alfonso XIII y el presidente francés Gaston Doumergue, fue durante décadas uno de los pasos ferroviarios más importantes entre España y Francia. Su arquitectura monumental, más propia de un palacio que de una estación, siempre llamó la atención, incluso cuando quedó abandonada durante años.

Hoy vive una segunda juventud. En 2023 se transformó en un lujoso hotel de cinco estrellas, un proyecto que ha devuelto el brillo a uno de los edificios más singulares de Europa.

El hotel de Canfranc se inauguró en enero de 2023 E. E.

El complejo cuenta además con un restaurante con estrella Michelín y se ha convertido en uno de los alojamientos más sorprendentes del Pirineo.

Tanto es así que el prestigioso diario The New York Times incluyó Canfranc en su lista de 52 destinos para visitar en 2025. En su artículo hablaban de "una estación de tren palaciega que renace", una definición que resume perfectamente la nueva vida del lugar.

Naturaleza

Aparte del hotel de 5 estrellas, Canfranc es interesante por su entorno natural impresionante.

Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para los amantes del esquí, ya que muy cerca se encuentran las estaciones de Astún y Candanchú, dos de las más conocidas del Pirineo. En invierno, es un auténtico paraíso blanco.

Astún-Candanchú Turismo de Aragón

En verano, la montaña cambia los esquís por botas de senderismo. Las rutas que recorren el valle del Aragón permiten descubrir bosques, cascadas y miradores espectaculares.

La historia también tiene su lugar. Por su cercanía con Francia, Canfranc tuvo gran importancia estratégica y militar. Prueba de ello son construcciones como la Torreta de Fusileros o el Fuerte de Coll de Ladrones, que aún hoy vigilan el valle.

A esto se suman visitas tan sorprendentes como el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, uno de los centros científicos más importantes de Europa para la investigación en física de partículas, o el Centro A Lurte, dedicado al estudio de la nieve y los aludes.

Y por si fuera poco, por aquí pasa también el Camino de Santiago Francés, que desde la Edad Media trae peregrinos y viajeros cargados de historias.