Así es el pequeño pueblo ligado al actor José Luis Gil: tiene 190 habitantes y fue su pregonero en las fiestas

Todos sabemos que uno de los actores más conocidos de las emblemáticas series 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' es zaragozano. Su rostro y su voz ya forman parte de la memoria colectiva de millones de espectadores en toda España.

Lo que ya no es tan conocido es el fuerte vínculo que lo une a una pequeña localidad turolense de apenas 191 habitantes.

Hablamos de Odón, un municipio perteneciente a la comarca del Jiloca (Teruel), un lugar discreto en tamaño, pero con una conexión muy especial con este popular actor.

Estrechos lazos

Fue en 2021 cuando Aragón TV, a través del programa sobre despoblación 'Sin Cobertura', abordó la relación de José Luis Gil con Odón.

"A mí lo que me sugiere Odón es, evidentemente, primero mis padres. Las raíces de donde vengo y provengo", explica el actor, añadiendo "en mi cabeza era mi Macondo, Odón era un pueblo que yo no conocía pero en el que era capaz de reproducir la vida de mis padres desde muy temprana edad".

Como él mismo señala, siempre fue el pueblo familiar, "el ancla" vital de sus padres, a pesar de que tuvieron que emigrar a Zaragoza para salir adelante tras la Guerra Civil española.

Después de años imaginándolo, su primera visita al municipio fue un "día absolutamente inolvidable y emocionante. Fue muchísimo más allá de lo que yo podía pensar", recuerda.

Ese momento llegó en agosto de 2012, cuando fue invitado a dar el pregón de las fiestas patronales de Odón, una ocasión que aprovechó para pasar varios días en el pueblo y conocer de cerca la historia de su familia, visitar la antigua casa de sus padres y reconectar con sus raíces y emociones más profundas.

Jose Luis Gil dando el pregón el 24 de agosto de 2012, en Odón. Calamocha TV

Así es Odón

Más allá de su estrecha relación con el actor, Odón es uno de esos pueblecitos turolenses que bien merecen una visita y ponerlo en valor.

Por desgracia, es otro ejemplo de la despoblación, pasando de 900 habitantes en 1940 a no llegar a 200 a día de hoy.

Entre los elementos patrimoniales más destacados se encuentra la Iglesia de San Bartolomé o la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes, así como sus casas solariegas (como la 'Casa de los Fuertes') o los restos de un alfar.

Igualmente, es un destino de paso ideal si se viaja a la Laguna de Gallocanta, ya que se encuentra a menos de media hora en coche del pueblo.

Odón Ayuntamiento

Asimismo, hay una regla no escrita en todos los pueblos, la mejor semana del año es la de fiestas. Estos días el pueblo se transforma, la gente sale a las calles y hay multitud de planes. Por ello, si te gusta el ambiente y la fiesta, visitar Odón durante las fiestas en honor a San Bartolomé y la Virgen de las Mercedes puede ser una estupenda idea.

Otro de los puntos esenciales para conocer un pueblo es el bar, el epicentro social de la vida. En este caso, esta función la cumple 'El bar Odón', ubicado en la calle la Plaza, número 1.

Cómo llegar

Se encuentra a una hora y cuarenta minutos en coche de Zaragoza, dirección A-23 hasta Caminreal. Una vez allí, habrá que continuar por la nacional hasta Monreal del Campo, para proseguir por la N-211 hasta Odón.

En cambio, si se visita desde Teruel, el viaje en coche es inferior a una hora, dirigiéndose por la A-23 hasta el desvío en Monreal del Campo.