Llega a Ikea la mesita de noche más barata y versátil de la temporada: cuesta 9.99 euros y tiene 2 estantes

La mayoría de las personas piensa que decorar su casa implica gastar miles de euros. Sin embargo, a veces basta con pequeños cambios para transformar por completo un espacio y darle un aire nuevo a la decoración.

En este sentido, encontrar una mesita de noche que combine calidad, funcionalidad y buen precio es más que posible. De hecho, algunas opciones demuestran que no hace falta gastar demasiado para conseguir un resultado práctico y estético.

Por menos de 10 euros, esta mesita de IKEA (llamada Knarrevik) ha generado un auténtico revuelo, acumulando ya más de 260 opiniones de clientes.

Así es la mesita

Este mueble, disponible únicamente en color negro, está fabricado completamente en acero y resina epoxi con revestimiento de poliéster en polvo. Frente a las opciones más rústicas, donde predominan los acabados en madera, esta mesita apuesta por el acero para darle ese diseño sencillo pero moderno.

La estructura está formada por barras metálicas que se entregan sin soldar, lo que facilita su montaje en casa y refuerza ese estilo minimalista tan característico. Además, como suele decirse, el color negro combina con todo, por lo que puede trasladarse fácilmente a otras estancias del hogar sin romper la estética del cuarto.

Mesita de Ikea Ikea

Función que también resalta la versatilidad de este mueble, pudiendo usarla sea como mesita auxiliar en un vestidor, junto al sofá para dejar un vaso de agua o el mando de la televisión o, como su principal función, de mesita de noche.

El diseño se completa con dos estantes. El superior resulta ideal para colocar una lámpara de noche o dejar el móvil cargando, mientras que el inferior es perfecto para guardar un libro, una revista o incluso añadir un pequeño elemento decorativo como una planta.

En cuanto a sus dimensiones, la mesita mide 45 centímetros de alto, 28 centímetros de profundidad y 37 centímetros de ancho. Un tamaño compacto que permite colocarla incluso en habitaciones pequeñas sin ocupar demasiado espacio.

Así es la mesita de noche por 9,99 Ikea

Opiniones

No siempre precio y calidad van de la mano, pero en este caso muchos compradores consideran que sí. Como se mencionaba anteriormente, la mesita acumula más de 260 reseñas y mantiene una valoración media de 4,6 sobre 5.

Entre los comentarios destaca el de Amparo, una compradora reciente, que asegura que se trata de una mesa "Perfecta por el precio, ideal para hacer la función de mesilla de noche. Práctica y cómoda". En la misma línea, María del Mar subraya su relación calidad-precio al afirmar que "resuelve la necesidad de tener una mesita auxiliar por muy poco precio".

Otras mesitas de noche de Ikea económicas

Como dice el refrán, 'en la variedad está el gusto', y cuando se trata de elegir pequeños muebles para el hogar, esta idea cobra aún más sentido.

Siguiendo con la línea de precios asequibles, también destaca la mesita de noche Koulen, disponible por 29,99 euros y etiquetada por Ikea como uno de los productos 'más vendidos' dentro de esta categoría.

Cuenta con dos amplios cajones, además de la superficie superior que puede utilizarse como un tercer espacio de apoyo. Está disponible en dos colores, el blanco y negro.

Mesita de noche Koulen Ikea Ikea

Por un precio algo superior, 39,99 euros, también se encuentra la mesita de noche Songesand. Disponible en color blanco, destaca por un estilo más rústico sin renunciar a la funcionalidad, gracias a su amplio cajón de almacenamiento.