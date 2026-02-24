Víctor Kuppers, experto en psicología positiva: "Nada más levantarme mando un mensaje a mis hijos y hago 100 flexiones"

El conocido conferenciante Víctor Küppers asegura tener la clave de la felicidad y no se cansa de repetirla a los cuatro vientos.

Sus charlas, tanto en formato online como presencial (como la celebrada hace unos días en Zaragoza) cuelgan el cartel de completo con facilidad.

Para alcanzar la felicidad, Küppers propone cinco pilares muy concretos: ser proactivo, relativizar, agradecer, cuidar lo importante y ser buena persona. Una receta que desgrana una y otra vez en sus conferencias y que ha convertido en su sello personal. Sin embargo, más allá de la teoría, lo que muchos se preguntan es cómo aplica estos principios en su vida cotidiana, especialmente al comenzar el día.

En tiempos en los que abundan los gurús que predican la disciplina matutina, levantarse temprano, evitar el móvil a primera hora, hacer ejercicio, desayunar avena, meditar y planificar la jornada, la rutina del divulgador catalán sorprende por su franqueza.

Raquel, una andaluza afincada en Miami, logró el pasado verano que el conferenciante detallara cómo son sus primeros minutos tras sonar el despertador. Y su respuesta rompe con buena parte de los manuales del buen despertar.

"Yo lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es coger el móvil y nadie me va a convencer de lo contrario Yo cojo mi móvil mando un mensaje a mi hijo mayor mando mensaje a mi hijo pequeño cada mañana le digo "Te quiero Buenos días.Y si estoy de viaje mando un mensaje a mi mujer, eso lo hago siempre", afirma sin ningún atisbo de vergüenza.

Tras ese primer gesto (que tiene más que ver con el afecto que con la dependencia tecnológica) sí llega el turno de hábitos más convencionales. El ejercicio y la meditación forman parte de su rutina diaria.

"Después hago mis 100 flexiones, que hay gente que me dice "Tú no haces 100" y sí, hago tres series y suman 100. Rezo y medito, eso sí que lo he comprobado porque yo soy muy nervioso y porque cuando lees tantos estudios de... Cuando lees una vez que meditar es la segunda vez que lo lees, la tercera, la cuarta, la quinta, dices "Tío, que lo estás leyendo en todos los estudios, pruébalo".

La meditación, admite, no fue sencilla al principio: "Y yo pensaba "Funciona pero a mí no me funciona." soy muy nervioso como me ponga a respirar y a pensar es que me va a coger un ataque de ansiedad, pero coño ¡lo he logrado! 20 minutos solo pero lo he logrado. Entonces en mi rutina es esa pongo música no escucho noticias y medito".

Küppers reconoce que no todos los días son perfectos y que cada persona debe encontrar la práctica que mejor se adapte a su carácter. De hecho, confiesa que, en ocasiones, "de esos 20 minutos apenas logra concentrarse tres". Aun así, insiste en que el hábito compensa.

También desmonta otro mito frecuente: el de la felicidad permanente. Asegura que le cuesta “muchísimo levantarse” y que incluso se “levanta de mal humor”. Ser feliz no significa estar contento siempre.

El humor, por cierto, nunca falta en sus intervenciones. "Si me dices 'quiero vivir con alegria' te digo dos cosas, hazte del Barsa y medita", bromea, dejando ver su pasión por el fútbol.

Antes de despedirse de la entrevista, Raquel le pide un consejo para quienes desean iniciarse en la práctica meditativa. El experto recomienda empezar por "una meditación que se llama del Amor bondadoso que recomiendan los expertos en psicología positiva".