Basma (25), abre una nueva pastelería en Zaragoza: "Hemos tardado 7 meses en encontrar un local"

Cada semana en Zaragoza hay alguna apertura de un bar o una tienda. Este sábado 20 de febrero, le ha tocado a una pastelería: Crazy Cakes.

Detrás del mostrador nos recibe una sonriente y nerviosa Basma. La joven tiene 25 años, es argelina pero lleva "toda la vida en España".

Amante de la repostería, estudió marketing pero la idea de abrir una pastelería le rondaba la cabeza desde hace tiempo.

El amor por el dulce le viene de familia. Fue su madre quien le transmitió la pasión por la repostería. De hecho, ella quiso montar un negocio propio, pero no pudo hacerlo. Ahora el sueño se ha cumplido a través de su hija. “Es el sueño de las dos”, afirma Basma.

Encontrar el local fue “un auténtico suplicio”. “Estuvimos siete meses buscando y hasta se nos escaparon un par de locales. Así que cuando encontramos este, no lo pensamos”, relata.

Laeticia y Basma atendiendo a unas clientas en la pastelería. E.E

Lo que diferencia a esta pastelería son los trompe l’oeil, la última moda de la repostería parisina. Basma ha traído esta tendencia a Zaragoza.

Los trompe l’oeil son creaciones de alta pastelería diseñadas para parecer objetos reales, como frutas o alimentos, sorprendiendo visualmente antes de ser probados. Por ejemplo un cacahuete, un mango o una fresa pero de chocolate mousse.

El negocio, ubicado en la calle Bruno Solano, lo lleva junto a su hermana, Laeticia; una se encarga de la cocina y la otra atiende la tienda.

Los trompe l’oeil comparten mostrador con tartas en lata, también muy populares en Francia, tartas de queso de distintos sabores, 'mandarías', una mezcla de galleta y bizcocho), cookies y rolls.

Para acompañar el dulce, Basma ofrece también bebidas: café, batidos y una propuesta muy original, el “ubelatte”. “Es una bebida elaborada con un tubérculo morado y tiene un color rosado muy intenso”, explica Laeticia.

La pastelería es pequeña y acogedora. Aunque se puede consumir en el local, también existe la opción de pedir para llevar.

Crazy Cakes acepta además encargos personalizados, desde tartas a medida hasta pedidos para eventos. Y no se quedan ahí. Al estar cerca de la universidad, planean ofrecer “menús para jóvenes, algo que sirva como almuerzo o merienda”.

El sueño de su madre, que llegó a Zaragoza hace unos veinte años, se ha hecho realidad gracias a su hija. Y más allá de la repostería parisina, Basma adelanta nuevos proyectos: “Más adelante ofreceremos alta pastelería argelina”, asegura con orgullo.

La apertura ha tenido lugar este viernes 20 de febrero. Lo anunciaron en redes sociales, invitando a los zaragozanos y prometiendo un postre gratis a los cincuenta primeros clientes.

Y así ha sido. Los vecinos han acudido a la nueva pastelería para hacerse con su dulce y dar la bienvenida a este nuevo negocio familiar.