Marcos, joven de 21 años que abre una nueva cafetería en Zaragoza: "La inversión está entre 50.000 y 60.000 euros"

Últimamente no paramos de escuchar lo complicado que es ser autónomo en España, la dificultad de emprender y de ser dueño de tu propio negocio, todavía más si es en el ámbito hostelero. Y cuando tienes tan solo 21 años, esto se multiplica.

Sin embargo, aún hay muchos para quienes la ilusión es más grande que el miedo o la incertidumbre y se aventuran a abrir su empresa.

Este es el caso de Marcos Jiman, un joven de 21 años, que se encuentra preparando la apertura de una nueva cafetería en Zaragoza, motivado por su amor por el café: “Me empecé a profesionalizar en el café de especialidad hace un año. Me fui informando y aprendiendo y mi sueño siempre había sido tener mi propia cafetería. Pensé que era el momento adecuado”.

“Llevo trabajando mucho tiempo, he trabajado muy duro estos años y me he visto con ganas de poder abrir mi propio negocio. He dicho ¿por qué no?”, añade el propietario.

Así nace un proyecto, Shalom Coffee, con el que quiere “dar a conocer el potencial real del café”, porque, según Jiman, “está creciendo un montón en Zaragoza, pero le falta chicha”. Además, confiesa que le gustaría fomentar que la gente consuma café de calidad y que se adentre en este mundo.

En concreto, se ubicará en el barrio de Valdespartera, en un local que antes regentaba una conocida cafetería de la ciudad: Nati Natillas. Pero, este popular rincón de la calle Luces de la Ciudad, 19, pronto será Shalom Coffee.

“Vi que se traspasaba, estaba buscando por Idealista locales de la zona, ya que vivo en Valdespartera. El local tenía nombre y está al lado de mi casa. Me venía genial”, justifica Marcos sobre la localización.

Su previsión es poder abrir el próximo 7 de marzo, aunque por el momento se encuentra haciendo la reforma. Empezó hace poco más de dos semanas y pese a que sea poco tiempo, espera cumplir con la fecha.

En cuanto a la carta, más allá de las bebidas, Shalom Coffee sigue la línea de lo que se está haciendo en este tipo de establecimientos. Ofrece desayunos, brunch y repostería casera como cookies, bizcochos, tartas o cruasanes. Para el brunch, cuenta que prepararán tostadas, bowls de yogur, bagles…

Marca personal

No obstante, su diferenciación principal no es su carta, sino “la marca personal”. Marcos Jiman explica que él ha visto muchas cafeterías por Zaragoza y por Madrid donde el dueño “está como a la sombra”. Por su parte, su idea es poder combinar la cafetería con su marca personal, que el cliente pueda conocer todo el esfuerzo, y el proyecto que hay detrás a través de él mismo.

Para ello, desde hace unos días ya ha empezado a crear contenido en redes sociales, mostrando la realidad de empezar un negocio, con lo que supone la reforma o lo que cuesta abrir económicamente.

De hecho, este fue su primer vídeo en TikTok. “¿Cuánto cuesta abrir una cafetería de especialidad en España con 21 años?”, comienza. Así pues, enumera que son 22.000 euros el local, 15.000 euros el equipo o 3.000 euros los gastos de gestión. En definitiva, suma unos 50.000 euros, aunque el joven reconoce a este diario que oscila entre los 50.000 y los 60.000.

Para poder afrontar esta inversión reconoce que gran parte es suyo, de todo lo que ha trabajado, pero tiene la ayuda de sus padres y del banco.

Es una apuesta arriesgada, pero como suele decirse, quien no arriesga no gana.