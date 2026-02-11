Dos jóvenes se vuelven virales al comprar entradas de Bunbury en vez de Bad Bunny: "Es el mejor error de su vida"

La última semana el nombre de Bad Bunny ha recorrido el mundo, y no precisamente por el lanzamiento de una canción, sino por su polémica actuación en la Super Bowl, el que muchos consideran como uno de los eventos más importantes del año.

Esta vez, junto al nombre de Enrique Bunbury, han protagonizado una escena que, a raíz de una compra de entradas fallida, se ha vuelto viral. Acumulando más de 1,3 millones de visitas y 100.000 'likes'.

Dos chicas han incendiado las redes sociales al compartir un vídeo en TikTok en el que cuentan, muertas de la risa, el error que han cometido al comprar dos entradas para ver a Bunbury en lugar de Bad Bunny, que era su verdadero objetivo.

Tanto el artista puertorriqueño como el zaragozano tienen una gira programada para este 2026, con paradas previstas en España, apareciendo como opción de compra en la plataforma ticketmaster.es. Fue ahí donde las jóvenes realizaron una compra accidentada.

El motivo no fue otro que el nombre: "Había visto Bad Bunny y pensaba que los rizos eran de él", explica una de ellas en el vídeo. Y añade, entre incredulidad y carcajadas, "me quiero desmayar, ya decía yo que estaba barato".

Su amiga, también incapaz de contenerse la risa, remata la escena con una pregunta que resume su situación a la perfección: "¿Qué hacemos ahora con entradas para Bunbury, que valen 165 euros?".

Reacciones en redes sociales

Como suele ocurrir cuando un vídeo se hace viral en TikTok, los comentarios casi superan al propio contenido. La creatividad de los usuarios no tardó en aparecer, acumulando, por el momento, más de 900 comentarios que a su vez también cuentan con miles de likes.

Desde un "buscabas cobre y encontraste oro", o "buena estrategia de Bunbury para conseguir más ventas" hasta otro usuario que señala que este puede tratarse del "mejor error de su vida".

De momento, todo apunta a que el próximo 4 de diciembre de 2026 tendrán una cita 'obligada' con el artista zaragozano en el Movistar Arena de Madrid.

Aunque ellas todavía no tiran la toalla, "si alguien quiere comprarnos dos entradas para ver a Bunbury estaremos agradecidas", escriben en la descripción de su vídeo.