Enrique Bunbury, sobre su familia: "Si no hubiera tenido hijos, me hubiera perdido una parte fundamental de la vida"

Enrique Bunbury, en una charla en el canal de Yordi Rosado. Youtube @YordiRosado

Si hablamos de personajes ilustres de Aragón, la música ocupa un lugar privilegiado. Desde Eva Amaral, Kase O hasta la mítica estrella del rock Enrique Bunbury. Nombres que han llevado el acento aragonés mucho más allá de nuestras fronteras.

Tras más de 35 años sobre los escenarios, 20 discos de estudio y 4 libros, conocemos casi todos los detalles de su carrera.

Sin embargo, pocas cosas sabemos de lo que se esconde detrás del telón. Cuando se apagan las luces, baja la música y toca regresar a casa, comienza otra vida muy distinta a la del artista que llena estadios.

En el podcast de Yordi Rosado, desvela algunos detalles sobre cómo es su vida familiar. Habla de cómo vive en la actualidad y dónde ha decidido echar raíces, lejos del ruido y de los focos.

Su familia

Durante años, Enrique Bunbury defendió una idea muy distinta a la que sostiene hoy. "No quiero tener hijos, no tengo ningún interés", aseguraba cuando era joven, instalado en una filosofía donde la libertad personal era la prioridad absoluta.

Como él mismo admitía, cuando no tienes hijos "todo el pensamiento diario va en torno a cómo satisfacer tus placeres".

La música, la carretera y la idea de vivir el presente marcaban el ritmo de su vida por aquel entonces. Sin embargo, con el paso del tiempo su visión cambió de forma radical.

"Ahora pienso que si no hubiera tenido hijos, me pierdo una parte fundamental de la vida", reconoce el artista en la charla con Yordi Rosado. Habla de la paternidad como una especie de revolución que se impone "arrasando" en tu vida, cambiando las prioridades radicalmente.

Actualmente, tras llevar, según afirma, "20 o 22 años" junto a su mujer, Jose Girl, también zaragozana, han consolidado una bonita familia de tres con la llegada en 2011 de su única hija. Asia Ortiz, criada en California (Estados Unidos).

Vida en EEUU

Sumado a la paternidad, su vida dio otro giro importante lejos de España. Según contó en la SER, la idea de mudarse a Estados Unidos nació casi como una aventura improvisada, durante un 'roadtrip' con su mujer.

"Teníamos idea de instalarnos en Nueva York o en Los Ángeles. Lanzamos una moneda y salió Los Ángeles", comenta el cantante.

Lo que parecía una decisión al azar terminó marcando un destino donde ya llevan instalados 15 años.

"Luego las circunstancias hicieron que empezásemos a crear una familia allí y nunca tuvimos una intención de quedarnos allí tan permanentemente", añade Bunbury.

ENRIQUE BUNBURY: EL HOMBRE DETRÁS DEL MITO | La entrevista con Yordi Rosado

Eso sí, pese a residir en Los Ángeles, ha declarado en otras ocasiones que Zaragoza sigue siendo un lugar más que especial para él, lugar donde creció y dio sus primeros pasos musicales y donde, según admite "espera cerrar el último bar".

Además, no suele haber una gira sin que aparezca la palabra Zaragoza en su cartel.