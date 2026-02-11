El curioso refrán en fabla aragonesa que el resto de España no entiende: una advertencia sobre el tiempo

Hay un juego que trata de ir diciendo refranes por turnos, el primero que se queda sin opción pierde. El reto es complicado a la vez que divertido e ilustrativo.

La discusión venía cuando algún listo se sacaba de la manga un refrán en aragonés. La fabla se habla en algunos pueblos de la comunidad pero es desconocida para la gran mayoría de los aragoneses, por lo que uno nunca sabía si era real o inventado.

Uno de esos refranes en fabla que no se entiende, dice así: "Si corren as boiras séntate tu, si as boiras se paran ya pues correr".

La traducción al castellano sería: "si la niebla se mueve, puedes sentarte; si se detiene, ya puedes correr", un refrán que el resto de España no entiende.

Aragón es un gran territorio como muchas zonas rurales, por lo que los vecinos saben de tierra y de cielo. No necesitan de la Aemet para conocer el tiempo que hará, pues son expertos en leer las señales de las nubes.

De esta sabiduría meteorológica provienen los refranes sobre el tiempo. "Si corren as boiras séntate tu, si as boiras se paran ya pues correr", es un aviso sobre la posibilidad de tormenta si la niebla está estática.

Es un consejo sobre el clima, indica que las nubes en rápido movimiento (boiras) anuncian tormenta pasajera, mientras que si se paran o estancan, el peligro de lluvia persistente es mayor y requiere precaución, por lo que se recomienda salir corriendo a resguardarse.

Refranes populares

Los consejos de sabiduría popular abarcan temas de lo más variado, sobre la economía, la familia o la mejor actitud que hay que tener ante la vida.

"Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar"; "De tal palo, tal astilla"; "Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar"... Y así podríamos seguir hasta el infinito.

El tiempo, respecto a los refranes, es la temática que se lleva la palma.

Además, el clima de un lugar moldea el carácter y también el lenguaje, por lo que no es casualidad que muchos refranes aragoneses giren en torno a la meteorología:

Por San Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves

Cuando en marzo mayea, en mayo marcea

Dios los cría y el cierzo los amontona

En Aragón, nueve meses de invierno y tres de infierno

Cillo en Moncayo, ponte a caballo

El cierzo que desayuna, come y cena dura una quincena

Otro refrán sobre el tiempo y que se dice en aragonés es este: "Boira roya per el maitín, augua per el camín".

Su significado es "Niebla roja por la mañana, agua por el camino". Los que sean de ciudad igual no entienden qué quiere decir. La niebla roja no es la niebla normal sino una que tiene un tono anaranjado y que vaticina tormenta.

Es importante conocer las diferencias de la niebla pues otro refrán dice: "Mañana de niebla, tarde de paseo"; apelando a que cuando por la mañana hay bruma, la tarde será despejada.

Sea como fuere, los refranes populares encierran una gran sabiduría, y conocerlos puede salvarnos de más de un resfriado.