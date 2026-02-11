Cierra por arte de magia la tienda de Harry Potter en el centro de Zaragoza: solo ha durado año y medio

Los hechizos se han acabado y el Caldero Chorreante ya no burbujea en Zaragoza: la tienda dedicada al mundo Harry Potter ha bajado la persiana un año y medio después de su apertura y la ciudad es ahora un poco menos mágica.

Donde un día hubo filas de fans, estanterías de merchandising y nostalgia compartida, hoy queda un escaparate empapelado que deja, al menos por ahora, huérfanos a cientos de zaragozanos que encontraban en esas paredes un refugio de ilusión, un portal directo a Hogwarts.

Desde hace unas semanas, la tienda de Harry Potter en Zaragoza, conocida como Callejón Zaragozon, ha cerrado al público. Su exterior muestra unas cristaleras empapeladas con papel y un cartel en el que se lee “cerrado por transformación mágica”, lo cual puede dar lugar a pensar que se está reformando o preparando algún cambio.

De hecho, el letrero que encabeza la fachada ha cambiado. Anteriormente, aparecía el nombre Callejón Zaragozon en un lado y Harry Potter Official Products en el otro, mientras que actualmente se observa la palabra 'Espectarium', con diferente tipografía.

Además, se conservan banderas de colores y en la información de Google aparece como “cerrado temporalmente”. Sin embargo, lo que se sabe es que no retomará la actividad bajo la matriz de Reino de Juguetes (firma propietaria de la tienda), ya que el fundador anunció su despedida definitiva por redes sociales.

Cerrado por transformación mágica. E.E.

En el caso del establecimiento ubicado en el centro de la capital aragonesa, en la calle Manifestación, 35, su apertura se celebró hace menos de dos años. Lo hizo el 24 de agosto de 2024, con un recibimiento por todo lo alto, con filas que llegaban hasta la plaza del Pilar y fans disfrazados y con varitas mágicas.

Productos a la venta en la nueva tienda de Harry Potter en Zaragoza E. E. Zaragoza

En su interior podían encontrarse cientos de productos como ranas de chocolate, grajeas de todos los sabores, peluches, mochilas, varitas, camisetas y más merchandising.

Cierre de todas las tiendas

La de Zaragoza ha sido una más de las tiendas de la matriz Reino de Juguetes que ha cerrado en los últimos meses. A finales de 2024, aunque abría la de Aragón, ya cerraban varias de Barcelona. En Burgos y Valencia cerraron también durante 2025.

Finalmente, el 13 de enero el creador de Reino de Juguetes, Rubén Sánchez, comunicó en Instagram el fin de esta etapa. “Tras un año y medio de dolor, lucha y silencio, me despido oficialmente para siempre de Reino de Juguetes. Habrá muchas versiones, pero esta es la mía. La vivida, la sentida, la real. He dado más de 11 años de mi vida a este proyecto y necesitaba cerrarlo con mi verdad. Gracias a todas las personas que formasteis parte de esta mágica aventura”, explica.

“Reino termina aquí. Yo seguiré luchando por encontrar un nuevo camino de baldosas amarillas”, finaliza su texto.

Además, en su carrusel de fotografías, narra la historia de Reino de Juguetes, que comenzó en 2014 como una tienda online y consiguió llegar a numerosos puntos de España.

Tras sus primeras tiendas, en 2017 creó la primera de Harry Potter en España, y la segunda en Europa, revitalizando las Galerías Maldá en Barcelona.

Su éxito fue indudable y en menos de un año abrió 14 tiendas de Harry Potter con una gira nacional junto a Josh Herdman (Gregory Goyle).

Según publicó hace un mes Metrópoli, sección de EL ESPAÑOL, la empresa Reino de Juguetes presenta un agujero de 1,3 millones.