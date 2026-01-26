Ixeia, la joven pastelera que triunfa con sus roscones en Zaragoza: "Vendemos 800 solo en un día"

Ixeia Turón con uno de sus roscones que elabora en su pastelería Edelweiss E. E.

La Navidad ya ha pasado, pero eso no significa que los roscones dejen de amasarse en los obradores de las pastelerías de Zaragoza. El que por antonomasia se ha convertido en el postre de los días navideños en la capital aragonesa, la tradición perdura mucho más con la excusa de la celebración del patrón de la ciudad, San Valero.

Y como reza el dicho 'San Valero, rosconero', por lo que este postre se convierte en uno de los más vendidos en este mes de enero. "La gente este mes no deja de comer roscones, empezamos a hacerlos de cara al día de Reyes y no paramos hasta San Valero", comenta Ixeia Turón, dueña y pastelera de la pastelería Edelweiss en Zaragoza.

Esta joven de 26 años se lanzó a la aventura hace casi dos años cogiendo el traspaso de una pastelería tradicional de Zaragoza y la ha hecho completamente suya. A pesar de su juventud, no engaña a nadie porque trabaja con tesón y ya se ha convertido en una de las pastelerías de roscones de referencia en la capital aragonesa.

Así, de cara al patrón de Zaragoza tienen previsto vender alrededor de 800 roscones. Una cifra de gran envergadura: "La producción de roscones nos ocupa la mayor parte del tiempo porque es bastante grande", explica. Si bien compara con el año pasado y dice "que se mantiene de un año a otro".

Esta pastelería ubicada en la calle Félix Latasa 12 lo tiene claro y es que quiere dar opciones para todos sus clientes, por lo que más allá del tradicional y del de nata, buscan abarcar todos los públicos con sabores de crema y trufa.

La organización es uno de los factores clave para poder sacar adelante, por ello, para hacer acopio de todo lo que necesiten y que no falte de nada. Así, esta pastelería coge encargos "a partir de raciones de 15 personas porque si cogiéramos los pequeños sería imposible llegar a todo".

Aunque eso no es sinónimo de que no tenga para todos, ya que "tenemos la suficiente cantidad para que la gente que venga pueda llevarse el tamaño que quiera".

Para poder hacer frente a ello, Ixeia refuerza la plantilla de cara a la temporada de Navidad hasta el final del mes de enero. Normalmente son dos personas, ella junto a un chico que le ayuda a llevar la tienda. Sin embargo, la demanda de trabajo hace que cuente con una persona más en el obrador.

No es para menos ya que en el periodo navideño "hemos llegado a los mil".

Aunque en estas festividades, ante el atracón de roscones, no ha tenido tiempo. Ixeia busca traer nuevos postres que innoven entre los más clásicos. Por ejemplo, de cara a las fiestas del Pilar innovó con postres en forma de flores en honor a los ramos que se entregan a la Virgen del Pilar.

"Eran mouses de diferentes sabores con diferentes rellenos en forma de flor, con pétalos de chocolate. La verdad es que quedaron muy vistosas porque al ser muy coloridas a la gente le gustó bastante, así que yo creo que al año que viene repetiremos", vaticina.

Ante el buen éxito de estos postres, la joven pastelera admite estar ya pensando diferentes tipos de postres para los próximos días claves y poder dar un nuevo toque a las festividades.

Por todo, tras casi dos años con la puerta abierta de su pastelería reconoce que han sido tiempos "de locura", pero de estar "muy contenta" por la acogida.