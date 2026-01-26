Arrasa en Ikea una de las mesitas de noche más baratas y elegantes: disponible por 29,99 euros y en dos colores

En ocasiones, los cambios sencillos son los que más se notan. Y más si nos referimos a decorar interiores.

No hace falta una reforma para transformar un espacio, basta con elegir bien los detalles. Una pintura acertada, un cuadro con personalidad o una estantería de diseño pueden cambiar por completo el ambiente de una habitación.

En este sentido, la mesita de noche juega un papel fundamental. Es uno de esos muebles que pasan desapercibidos… hasta que te das cuenta de que llevas años con la misma sin plantearte ningún cambio.

Por eso, apostar por una mesita funcional y fácil de integrar en cualquier tonalidad de dormitorio es una decisión inteligente si tienes pensado renovar un cuarto.

Entre todas las opciones que existen, destaca la mesita de Ikea 'Kullen', una pequeña cómoda de dos cajones que cuesta solo 29,99 euros.

Así es la mesita

El mueble presenta una estructura rectangular, cuyos elementos principales son esos dos cajones que abarcan todo el ancho de la pieza y que son ideales para guardar los pequeños enseres del día a día, como el cargador de móvil o tu lectura nocturna.

Está fabricado principalmente con tableros de partículas y fibra, con un acabado en láminas de papel y bordes de plástico que refuerzan su durabilidad.

Para su mantenimiento no requiere cuidados especiales, bastará con pasar un paño humedecido con detergente suave para mantenerlo como el primer día.

La mesita se entrega desmontada, aunque el montaje resulta sencillo e intuitivo gracias a la guía de Ikea. Una vez montada, tiene 35 centímetros de ancho, 40 centímetros de fondo y 49 centímetros de altura.

Únicamente está disponible en color negro y blanco, pudiendo integrarse fácilmente en cualquier estilo de dormitorio, desde los más modernos hasta los más clásicos.

Mesita de noche Ikea Ikea

Asimismo, presenta la etiqueta de muebles "más vendidos" por la empresa sueca. Y sus más de 2.500 valoraciones de clientes lo avalan, con una puntuación media de 4 sobre 5 puntos.

Entre las opiniones destacan comentarios como el de Francisco Javier, que afirma que "para una habitación estrecha están bien porque no ocupa mucho espacio, quedan bonitas", o el de Victoria, quien señala que es una "mesilla sencilla y práctica, fácil de montar y con bastante espacio. El precio muy económico".

Política de envío y devoluciones

Aunque lo mejor siempre es acudir a una tienda Ikea y comprobar de primera mano cómo es la mesita, la cadena ofrece la opción de compra online o el popular 'Click & Collect', en el cual podrás recoger tu mesita en tienda en aproximadamente 3 horas desde la compra online.

Una funcionalidad ideal para realizar la compra antes de ir a la tienda y agilizar así el proceso de compra.

En lo que a devoluciones se refiere, la cadena sueca permite la devolución de los muebles (incluso si están abiertos y montados en buen estado) hasta 365 días después de la compra.

El reembolso se hará con el mismo método de pago (con ticket), o mediante tarjeta de devolución si el artículo está abierto. Eso sí, no se aceptan plantas, telas cortadas o productos dañados.