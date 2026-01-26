Aragón levanta pasiones en Madrid Fusión con un sabor "único y especial": "Me voy a mudar para comerlo siempre"

Todo visitante que cruce la puerta principal de Madrid Fusión, en el pabellón 14 de Ifema, desde este lunes hasta el miércoles, verá de frente el gran y privilegiado stand de Aragón, región invitada este año a la una de las citas gastronómicas más influyentes en todo el mundo.

Su espacio alberga algunos de sus productos más emblemáticos y reconocidos: trufa negra, vino, queso, ternasco, embutido, aceite o verduras. Una auténtica variedad que refleja la riqueza gastronómica de una Comunidad que aspira a ser referente nacional e internacional.

El recinto lo encabezan las letras de Aragón, junto con el cartel de su lema: ‘Aragón, sabor de verdad’ y frutas y verduras colgadas desde lo más alto. Dentro de este se dan cita numerosos expositores que presentan, no solo sus productos, sino también sus historias.

Y es que diferentes empresas, asociaciones y familias con una trayectoria arraigada a Aragón viajan hasta Madrid para dar a conocer los grandes alimentos aragoneses y el legado del territorio.

Sin duda, una de las triunfadoras en Madrid Fusión es la trufa. Este miércoles se celebra la especial subasta de trufa de Teruel, pero desde este lunes la presencia es indiscutible con hasta cuatro marcas diferentes (Truficas, La Truferia, Mytruff, Pura Trufa). “De todos, mi debilidad es la trufa”, reconocía un visitante.

Los cuatro mostradores de esta contaban con afluencia constante, cada uno con su oferta y variedad. Con su sello. “Ojalá el aroma saliera en las fotos y en los vídeos, es único”, defendían desde Pura Trufa.

“Quiero repetir más”, argumentaba una joven al probar la mantequilla con trufa negra de La Trufería.

Eso sí, para gustos colores. Aunque todo estaba “delicioso”, un grupo de estudiantes de la Universidad de Palma de Mallorca se decantaban por el jamón de Teruel. Isidro, cortador que ya ha estado presente en Fitur, era quien ofrecía este manjar a los visitantes de Madrid Fusión. Uno de los mallorquines confesaba mientras lo probaba, por primera vez, que tenía “un sabor y una textura increíble”. “Me voy a vivir a Teruel para poder comerlo siempre”, admitía.

Por supuesto, el queso también era protagonista. El queso de Teruel con su nuevo formato “del amor” con una forma lobulada muy característica no pasaba desapercibido, tanto el de oveja como el de cabra, como tampoco lo hacían los quesos de Guara y de Radiquero, que compartían mostrador.

Había espacio para el Esturión de Sarrión, la Ruta del Dulce de Huesca, Casanse, la pastelería Manuel Segura, el Aceite del Somontano, las hortalizas de Hermanos Mene o los helados Sarrate.

En el caso de Manuel Segura, José Manuel y su mujer expresaban que es la primera vez que acuden a Madrid Fusión, pero se muestran encantados de estar allí. “Hay que moverse para darse a conocer”, relata el propietario del negocio.

Además, defienden que el stand es muy bonito, se ve mucho y llama la atención. De esta forma, durante el primer día han podido hablar con visitantes y darles a probar sus dulces, principalmente, los mudéjares. Y comprobado ha quedado que han sido muchos los interesados.

Pastelería Manuel Segura. E.E.

“Ser referentes”

Así pues, el protagonismo de Aragón en el certamen es claro. Más allá del stand, también lo tiene por medio de las ponencias que tendrán lugar durante los tres días.

“Aragón ofrece unos alimentos de extraordinaria calidad, algunos de ellos únicos o muy especiales, como puede ser la trufa, nuestra borraja, nuestros vinos o nuestro ternasco. Ofrecemos los alimentos de calidad diferenciada y otros que aunque no tengan calidad diferenciada son únicos de Aragón, son especiales”, ha defendido durante la jornada el consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, Javier Rincón.

“Nuestros productos son de verdad, son auténticos, tienen un sabor especial y no hay ningún producto igual”, ha añadido.

En este sentido, el consejero ha subrayado que Aragón está en el camino para ser referente en España y a nivel internacional. “Lo estamos consiguiendo con nuestras estrellas Michelin, con el buen trabajo que hacen todos nuestros productores, todas nuestras industrias. Estamos avanzando bastante para convertirnos en una Comunidad Autónoma de referencia en la gastronomía”.