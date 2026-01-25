Ni Molina ni Griegos: el pueblo de Aragón con el récord de la zona habitada más fría de España, llegó a 30 ºC bajo cero

Si por algo se está caracterizando este invierno es por su inestabilidad. Comenzó con temperaturas más suaves de lo normal, pero pronto llegaron la humedad y el frío en enero, con nevadas intensas en el Pirineo y riesgo de aludes. Incluso una entrada de aire polar ha dejado nieve en zonas bajas de la provincia de Zaragoza.

Con todo, nada de lo ocurrido este año se puede comparar con lo vivido en Fuentes Claras el 17 de diciembre de 1963. Aquella jornada quedó grabada como uno de los episodios de frío más extremos jamás registrados en España.

Ese día, este pequeño municipio del Jiloca situado a 909 metros de altitud, alcanzó los 30 grados bajo cero.

Es la temperatura más baja registrada en una zona habitada. Sino, que le pregunten a alguno de sus cerca de 400 vecinos de aquel entonces.

El Triángulo del Frío

El nombre no deja lugar a dudas. Se trata de una zona donde se concentran los récords oficiales de temperaturas mínimas en áreas pobladas, teniendo como extremos Teruel capital, Calamocha y Molina de Aragón.

Aunque no son vértices exactos, hay ciertas localidades de este perímetro que comparten un historial de frío extremo digno de Siberia o el Polo Norte.

De hecho, durante ese mismo episodio en 1963, se vieron los termómetros con temperaturas como:

Molina de Aragón (Guadalajara): −28 ºC

Monreal del Campo (Teruel): −28 ºC

Luco de Jiloca (Teruel): −27 ºC

Daroca (Zaragoza): −22,4 ºC

Triangulo del frío El Tiempo

17 de diciembre de 1963

Aquel martes, España y buena parte del mundo seguían conmocionados por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ocurrido apenas unas semanas antes.

En este sentido, la noticia de que se habían alcanzado los −30 ºC en la provincia de Teruel pasó casi desapercibida a nivel nacional, salvo por los habitantes de este 'Triángulo del frío' que, evidentemente, lo vivieron en primera persona.

Solo en la zona afectada y en el entonces Servicio Meteorológico Nacional, que es el predecesor de la actual Aemet, se fue consciente de la magnitud de lo ocurrido.

La clave estuvo en la combinación perfecta de factores meteorológicos. Tras un intenso temporal de nieve que cubrió gran parte del país, el cielo se despejó de forma repentina durante la noche. Ese despeje favoreció una fuerte pérdida de calor por radiación, haciendo caer los termómetros a valores extremos.

Fue entonces cuando el observatorio Calamocha-VOR, situado en el término municipal de Fuentes Claras, marcó los históricos −30 ºC. Asimismo, en localidades cercanas, el frío también fue extraordinario, con registros de −28 ºC en Molina de Aragón y Monreal del Campo.

Temperatura más baja registrada en España

En zona no habitada, el récord oficial reconocido por la Aemet fue apenas unos años antes. Ocurrió el 2 de febrero de 1956, marcando -32°C en el Estany Gento (Pirineo de Lleida).

Un récord reconocido oficialmente, aunque se han registrado temperaturas más bajas no homologadas en otros puntos como -35.6°C en Vega de Liordes (Picos de Europa) y -34.1°C en el Clot del Tuc de la Llança (Baqueira Beret) en enero de 2021.