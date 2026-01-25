Aragón despliega toda su excelencia gastronómica en Madrid Fusión: chefs Michelin, catas y las mejores tapas

La gastronomía es una de las grandes riquezas del territorio aragonés. Un lujo lleno de talento y que cada vez cuenta con más reconocimiento, a la vez que sigue creciendo. Como respaldo al trabajo bien hecho, tanto de chefs y propietarios, como de productores e instituciones, este 2026, Aragón es la Comunidad invitada a Madrid Fusión, la cita gastronómica más importante e influyente del mundo.

Así pues, Aragón se convierte en el eje central de la cocina internacional los días 26, 27 y 28 de enero en el pabellón de Ifema en Madrid. Allí serán protagonistas algunos chefs aragoneses con estrella Michelin, reconocidos pasteleros o sumilleres, además de productos identitarios como el vino o la trufa negra.

Los asistentes podrán disfrutar de catas con maridaje, de degustación y de ponencias con mucha historia y valor.

La 24.ª edición de Madrid Fusión reúne desde este lunes a más de 25.000 profesionales, alrededor de 2.000 congresistas, chefs de referencia, sumilleres, investigadores, periodistas y líderes de la industria gastronómica. La edición de 2026 será, según la organización, la más global hasta la fecha, con un fuerte componente internacional y una mirada renovada hacia el producto, el territorio y la innovación.

En ese contexto, Aragón podrá presumir de su riqueza gastronómica y alimentaria desplegando un amplio programa de actividades. La presencia aragonesa incluirá ponencias, catas, degustaciones, experiencias culinarias y actos divulgativos que recorrerán el talento culinario de las tres provincias, desde la tradición reinterpretada hasta la innovación aplicada al producto local.

Durante los tres días del congreso, contará con un stand institucional de Aragón Alimentos en el que confluirán 21 expositores de las tres provincias, además de un espacio permanente en la sala VIP, donde los visitantes podrán degustar alimentos aragoneses en los distintos pases de desayuno y almuerzo.

La invitación a Aragón por parte de la organización reconoce el momento de proyección que vive su gastronomía y su sector agroalimentario. La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, reconoció en la presentación que es “una oportunidad única para reforzar la visibilidad de nuestros alimentos, abrir nuevos mercados y consolidar a Aragón como un referente en calidad y diversidad agroalimentaria”.

Programación

Aragón tendrá una presencia muy destacada y apuesta por una programación ambiciosa que combina innovación, producto, territorio y memoria gastronómica.

El pistoletazo de salida es este lunes, de 12.40 a 13.10 en el Auditorio Madrid Fusión Experience, con un homenaje a Teodoro Bardají (‘Teodoro Bardají: de Binéfar a la Corte’), considerado el cocinero aragonés más influyente del siglo XX. Será de la mano del chef Eduardo Salanova (Canfranc Express) y la chef Iris Jordán (Ansils).

El acto incluirá una degustación para 120 asistentes y se presenta como una reivindicación del legado culinario aragonés.

De 16.45 a 17.15, el chef Cristian Palacios, del restaurante Michelin Gente Rara, presentará su concepto ‘La cocina anacrónica’, en el Auditorio Principal. Se trata de un proyecto innovador centrado en la eliminación del anisakis del pescado sin necesidad de congelación, abriendo una reflexión sobre ciencia, técnica y futuro culinario.

Ofrecerá una reflexión sobre técnicas y recetas que, desde la contemporaneidad, recuperan tiempos largos, fondos clásicos y gestos culinarios casi desaparecidos. Le acompañarán el sumiller Félix Artigas y Borja Insa, el mejor barman del mundo, con una propuesta conjunta de vino Derechero —variedad aragonesa— y combinado de foie y calvados.

El día se cerrará con la cena de gala basada en productos aragoneses, desde las 20.30, en el palacio de Correos. Esta sirve como carta de presentación ante prescriptores, empresas, instituciones y prensa especializada.

El vino también será protagonista y el martes 27 de enero, se celebrará la cata maridaje Aragón Escondido, de 14.30 a 15.20. El Master of Wine Fernando Mora y el chef Tonino Valiente (Tatau Bistró) ofrecerán una cata-maridaje centrada en los vinos aragoneses y su capacidad para dialogar con propuestas gastronómicas contemporáneas. El aforo es para 45 personas.

Más tarde habrá una subasta de la Trufa Negra de Teruel, uno de los productos más emblemáticos de la tierra (de 16.55 a 17.15) y uno de los eventos más esperados del congreso. Esta celebración, presentada por la actriz zaragozana Itziar Miranda, aspira a superar las cifras del año anterior y volver a convertirse en uno de los grandes focos de atención mediática.

El miércoles 28 de enero será el turno de la pastelería aragonesa con el oscense Raúl Bernal, de La Paca, como protagonista. De 10.35 a 11.05 ofrecerá una ponencia con degustación centrada en nuevas lecturas de la repostería clásica desde la creatividad aragonesa.

Raúl Bernal, maestro pastelero oscense.

Con esta programación, Aragón no solo exhibe su excelencia gastronómica, sino que construye un relato coherente entre producto, conocimiento, creatividad y origen, alineado con la campaña “Aragón, sabor de verdad”, que reivindica la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad diferenciada, con una mirada puesta en los mercados de todo el mundo.

Las mejores tapas

Por otro lado, dentro del marco de Madrid Fusión (del 26 al 28 de enero), se celebra el Concurso nacional de Tapas y Pinchos. Allí participa el chef aragonés, David Fernández, del restaurante Gratal (Ejea de los Caballeros), como representante de Horeca Restaurantes Zaragoza.

No es la primera vez que participa, pues ya acudió en 2024, cuando fue finalista. Ahora viaja a Madrid con la tapa ‘La Gotika’, una propuesta cuidada al detalle e inspirada en el viaje “mágico” de una gota de agua desde los Pirineos hasta la emblemática Torre del Agua de Zaragoza.

“Siempre te gustaría llegar a la final, pero solo con que te reconozcan para ir a un concurso tan importante ya vale”, expresó Fernández a este diario sobre la cita.

Además, Aragón contará con otros representantes, como Víctor Vallejo, chef de Basho Café, que se alzó con la mejor tapa de la provincia de Zaragoza, con su 'Guirlachico', o el restaurante Lavedán, con su 'mueso de Tena', que representará a Huesca.