Confirmado por la Aemet: Aragón se prepara para una nueva ola de frío y activa la alerta amarilla por nieve

El tiempo dará un giro significativo en Aragón durante este fin de semana, marcado por la inestabilidad atmosférica y la llegada de un frente frío con precipitaciones generalizadas y nieve en el Pirineo.

Según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para mañana sábado, está activa la alerta amarilla por nieve en el Pirineo oscense, con una acumulación prevista de hasta 10 cm en 24 horas, especialmente por encima de 1.400 m en el sector oriental.

En cotas altas, los espesores de nieve fresca podrían ser aún mayores, lo que subraya el potencial de este episodio invernal.

Estas condiciones, no se descarta que la nieve afecte también a altitudes más bajas en la provincia de Teruel y, en caso de descenso adicional de la cota, incluso a zonas medias del sistema Ibérico.

Este episodio viene acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas, con heladas que serán moderadas a fuertes por la noche y en cotas altas.

Como adelantábamos antes, a partir del fin de semana esperamos la formación de una pequeña borrasca entorno al SE de la península Ibérica, que dará lugar a que las precipitaciones regresen de forma generalizada a Aragón: pic.twitter.com/WNZZx3miYs — Meteo Aragón (@meteo_aragon) January 14, 2026

El modelo meteorológico europeo apunta a temperaturas diurnas que difícilmente superarán los 8 - 9 °C en amplias zonas del territorio aragonés durante el fin de semana, con mínimas claramente invernales que podrían ser de 0ºC.

Además de la nieve, las precipitaciones no se limitarán al Pirineo.

A partir del domingo y con especial atención al lunes, se espera que una pequeña borrasca en el sureste peninsular favorezca el regreso de lluvias más generalizadas a toda la comunidad, siendo el este de Teruel una de las áreas que mayor precipitación podría recoger en los próximos días.

Dependiendo del nivel al que se mantenga la cota de nieve, estas lluvias podrían traducirse en nieve incluso en puntos relativamente bajos de la provincia turolense.

Las condiciones en montaña exigirán precaución para los amantes de los deportes de invierno y los conductores.

En sectores del Pirineo oscense, la acumulación de nieve y las posibles ventiscas pueden complicar la circulación y aumentar el riesgo de aludes en áreas con espesores importantes, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades