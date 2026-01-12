Conchita (84) abuela cocinera: "Para esta sopa es importante dejar un buen rato los puerros a remojo"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Aunque a Mafalda (el entrañable personaje de Quino) no le gustara la sopa, lo cierto es que es un plato perfecto para esta época del año.

Como estos días hace frío traemos la propuesta de Conchita de una "sopa rica": la purrusalda.

Aunque la receta no es propia de Aragón, sino que pertenece a la gastronomía vasca, la abuela aragonesa la cuenta con una gracia que parece que es ella la maestra cocinera detrás de la fórmula.

Conchita es la community manager de Maximiliana, una empresa zaragozana que fabrica móviles para mayores. Uno de sus contenidos estrella son sus recetas, y esta sopa de puerro para el frío cuenta con miles de visualizaciones.

"Me he ido al País Vasco, que tienen una sopa riquísima, la purrusalda. Purru de puerro y salda de caldo", explica Conchita al comienzo del video

Un plato de porrusalda. Ardo Beltz Wikipedia

La purrusalda o porrusalda, es una receta depurativa perfecta para después de los excesos de Navidad.

La sopa es sencilla de preparar, y si se añade alguna legumbre extra o bacalao puede convertirse en un menú completo.

Beneficios de la purrusalda

La purrusalda es uno de esos platos tradicionales que demuestran que la cocina sencilla puede ser también profundamente saludable.

Con pocos ingredientes y una elaboración humilde, esta receta destaca no solo por su sabor reconfortante, sino también por su excelente perfil nutricional. El gran protagonista del plato es el puerro, una hortaliza cargada de beneficios para la salud.

El puerro es una hortaliza con un contenido calórico muy bajo, ya que aporta solo 61 calorías por cada 100 gramos. Esto significa que se puede consumir con tranquilidad, incluso en dietas de control de peso.

Además, contiene una buena cantidad de fibra, que ayuda a hacer la digestión más ligera y a mantener el intestino en buen estado.

Desde el punto de vista nutricional, el puerro aporta proteínas vegetales, así como folatos, una vitamina necesaria para la correcta renovación de las células.

También es rico en vitamina C, que ayuda a reforzar las defensas, y en vitamina B6, importante para obtener energía de los alimentos y cuidar el sistema nervioso.

Otro de sus grandes beneficios está en su contenido en polifenoles, unas sustancias naturales con efecto antioxidante que ayudan a proteger el organismo del desgaste diario y del llamado daño oxidativo, relacionado con el envejecimiento y algunas enfermedades.

Receta de la Purrusalda

Conchita en menos de 5 minutos explica cómo se hace la Purrusalda y da algún que otro consejo: "Para esta sopa es importante dejar un buen rato los puerros a remojo porque a veces entre las 'hojicas' se mete un poco de barro".

Además, durante el video explica que es importante que "antes de hervir esté todo bien rehogadico". Aquí dejamos la receta de Conchita paso a paso: