Conchita (84) abuela cocinera: "Para esta sopa es importante dejar un buen rato los puerros a remojo"
La receta es muy digestiva por lo que resulta perfecta para después de los excesos de Navidad.
- Total: 1 h
- Comensales: 4
Aunque a Mafalda (el entrañable personaje de Quino) no le gustara la sopa, lo cierto es que es un plato perfecto para esta época del año.
Como estos días hace frío traemos la propuesta de Conchita de una "sopa rica": la purrusalda.
Aunque la receta no es propia de Aragón, sino que pertenece a la gastronomía vasca, la abuela aragonesa la cuenta con una gracia que parece que es ella la maestra cocinera detrás de la fórmula.
Conchita es la community manager de Maximiliana, una empresa zaragozana que fabrica móviles para mayores. Uno de sus contenidos estrella son sus recetas, y esta sopa de puerro para el frío cuenta con miles de visualizaciones.
"Me he ido al País Vasco, que tienen una sopa riquísima, la purrusalda. Purru de puerro y salda de caldo", explica Conchita al comienzo del video
La purrusalda o porrusalda, es una receta depurativa perfecta para después de los excesos de Navidad.
La sopa es sencilla de preparar, y si se añade alguna legumbre extra o bacalao puede convertirse en un menú completo.
Beneficios de la purrusalda
La purrusalda es uno de esos platos tradicionales que demuestran que la cocina sencilla puede ser también profundamente saludable.
Con pocos ingredientes y una elaboración humilde, esta receta destaca no solo por su sabor reconfortante, sino también por su excelente perfil nutricional. El gran protagonista del plato es el puerro, una hortaliza cargada de beneficios para la salud.
El puerro es una hortaliza con un contenido calórico muy bajo, ya que aporta solo 61 calorías por cada 100 gramos. Esto significa que se puede consumir con tranquilidad, incluso en dietas de control de peso.
Además, contiene una buena cantidad de fibra, que ayuda a hacer la digestión más ligera y a mantener el intestino en buen estado.
Desde el punto de vista nutricional, el puerro aporta proteínas vegetales, así como folatos, una vitamina necesaria para la correcta renovación de las células.
También es rico en vitamina C, que ayuda a reforzar las defensas, y en vitamina B6, importante para obtener energía de los alimentos y cuidar el sistema nervioso.
Otro de sus grandes beneficios está en su contenido en polifenoles, unas sustancias naturales con efecto antioxidante que ayudan a proteger el organismo del desgaste diario y del llamado daño oxidativo, relacionado con el envejecimiento y algunas enfermedades.
Receta de la Purrusalda
Conchita en menos de 5 minutos explica cómo se hace la Purrusalda y da algún que otro consejo: "Para esta sopa es importante dejar un buen rato los puerros a remojo porque a veces entre las 'hojicas' se mete un poco de barro".
Además, durante el video explica que es importante que "antes de hervir esté todo bien rehogadico". Aquí dejamos la receta de Conchita paso a paso:
Ingredientes
- 1/2 cebolla
- 2 ajos
- 2 o 3 puerros
- 2 zanahorias
- 700gr de patata
- Aceite y sal
Paso 1
Preparar la base: Pon una cazuela al fuego con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Pica los ajos y la cebolla finamente y échalos a la olla para que comiencen a sofreírse.
Paso 2
Limpiar y cortar el puerro: Es fundamental dejar los puerros en remojo un buen rato para eliminar cualquier resto de barro entre sus hojas. Una vez limpios, córtalos en trozos que no sean demasiado pequeños.
Paso 3
Añadir zanahoria y sazonar: Corta la zanahoria en rodajas e incorpórala a la cazuela. Añade un poco de sal en este momento; esto ayuda a que la cebolla y el puerro suelten su jugo y se rehoguen mejor.
Paso 4
Cascar las patatas: Este es el paso más importante para el éxito de la receta. No debes cortar las patatas de forma limpia, sino "cascarlas" (meter el cuchillo y tirar para que el trozo se rompa). Al hacerlo así, la patata suelta su almidón, lo que permite que el caldo espese de forma natural y quede delicioso.
Paso 5
Rehogado conjunto: Mezcla bien todos los ingredientes en la cazuela y deja que se rehoguen. Según las fuentes, cualquier verdura queda mucho mejor si se sofríe bien antes de añadir el agua.
Paso 6
Cocción: Añade media cucharadita de sal y un poco de pimienta para dar "alegría" al plato. Cubre las verduras con agua (o caldo de verduras previo) y tapa la cazuela. En 40 minutos tendrás la sopa lista.