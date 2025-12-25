Conchita, abuela cocinera (84): "A los mejillones les pongo un chorrito de vino blanco y 2 hojas de laurel"

0 votos

Los productos de mar no suelen faltar en una buena cena de Navidad. Gambas, langostinos, berberechos, calamares y mejillones.

Conchita, abuela aragonesa ha compartido la receta de sus mejillones con tomate y sus trucos para que "queden de 10".

Los mejillones tienen "más proteína que la carne", son ricos en hierro, selenio, zinc y vitamina B12. Vamos, perfectos para la salud.

Para la cena de Nochebuena, o la comida de Navidad, son un marisco lleno de nutrientes, asequible y sabroso. Se pueden preparar solo con limón y encantan a todos.

No obstante, Conchita propone una manera más original e igual de sencilla, apenas se tardan unos 20 minutos en prepararla.

Es importante, eso sí, no cocer los mejillones. Estos se abren solos con un chorrito de vino blanco en la cazuela a fuego alto.

En Aragón hubo un tiempo que se hablaba mucho del mejillón cebra, pero los que cocina Conchita son los clásicos de Galicia. Para acertar con un entrante en esta época del año, los mejillones son la apuesta segura.

Los embutidos y los encurtidos también solucionan un aperitivo rápido; pero si queremos sorprender a nuestros invitados o a nuestros familiares, preparar los mejillones como Conchita es un acierto total.

La aragonesa se lanza con una receta gallega: "es un plato delicioso; ellos lo harán mucho mejor, pero yo he hecho lo que he podido", afirma en el video de redes sociales.

Cómo cocinar los mejillones

La abuela Conchita es la Community Manager de Maximiliana, una empresa aragonesa que fabrica móviles inteligentes fáciles de usar para personas mayores.

En las redes sociales de la empresa, Conchita suele subir recetas y algunos trucos para que los platos queden "majicos".

"Mejillones de Galicia tienen muchas proteínas y más hierro que la carne; vamos a hacer unos mejillones a la marinera", comienza explicando la cocinera.

"Una vez fui a Galicia y me explicaron que los pelillos de los mejillones no se los arranque, sino que los corte con tijeras", recomienda.

Así, entre anécdotas va preparando los mejillones y explicando la receta con un desparpajo, que entran ganas de prepararlos de esa manera por lo simpática que es Conchita.

Receta de los mejillones a la gallega

Ingredientes 1 kg de mejillones limpios

2 hojas de laurel

1 cebollita pequeña

1 pimiento verde

2 ajos

1 cucharadita pequeña de pimentón

Vino blanco

Tomate frito

Aceite de oliva Paso 1 Limpiar los mejillones: Quita las “suciedades” y corta los pelillos con tijera (no los arranques, que hay que tratar bien a los animales). Paso 2 Abrir los mejillones: Pon una cazuela al fuego, añade los mejillones, un chorrito de vino blanco y las hojas de laurel. Tapa y deja que se abran solos (3–4 minutos). Paso 3 Reservar: Cuando estén abiertos, apaga el fuego, sácalos. Reserva el caldo. Paso 4 Preparar el sofrito: En una sartén, pon un chorrico de aceite de oliva. Añade los ajos picados, la cebolla y el pimiento verde. Cocina con paciencia hasta que esté todo bien pochadico. Paso 5 Añadir el pimentón: Incorpora una cucharadita pequeña de pimentón, remueve rápido para que no se queme. Paso 6 Hacer la salsa: Añade tomate frito, un poco del caldo de los mejillones y un chorrito de vino blanco. Deja que empiece a hervir. Paso 7 Terminar el plato: Mete los mejillones en la salsa, tapa y deja cocer 1–2 minutos.

"Si te gusta, añade un poco de picante. Sírvelos bien calenticos… y mira, ¡con una pintaza de 10!", concluye Conchita.