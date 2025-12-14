Félix, dueño de una lavandería autoservicio: "Entre máquinas y reformas, la inversión se va a los 100.000 euros"

Antes de comenzar cualquier negocio, hablar o recabar información de otros expertos o empresarios resulta una práctica fundamental. De todas las preocupaciones que puedan surgir a la hora de plantear un negocio, hay dos dudas que son las que reinan en el devenir de la operación, ¿será rentable? ¿cuál es la inversión?

Entre todos los negocios que están de moda últimamente hay uno que tiene luz propia. Se trata de las lavanderías autoservicio, un sector que está en pleno crecimiento. Al menos, así lo dicen los datos, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el mercado de 2024 alcanzó un valor de 965 millones de euros, con un incremento del 7,8% respecto al año anterior.

Pero, ¿Qué hay detrás de este negocio?. Como se dice popularmente, "no se pueden comparar manzanas con naranjas", aludiendo a que no todos los locales, por más que compartan idea, funcionan igual.

Es común ver vídeos de emprendedores que hablan de las lavanderías como si fueran una mina de oro. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Y Félix Cardó, autónomo en Teruel, lo sabe bien.

Ubicación

No todas las lavanderías funcionan igual, ni mucho menos. No es lo mismo abrir un negocio de este tipo en pleno centro de Madrid o Barcelona que hacerlo en un pequeño barrio de Teruel. Cambian los alquileres, la inversión inicial y hasta el número de máquinas necesarias para que el negocio sea rentable.

Sin embargo, lo que sí es extrapolable a todas es la ubicación. Si está mal posicionada, va a dar igual que se encuentre en una ciudad que en otra. A este respecto, Félix lo tiene claro: "Hay que buscar una ubicación en base al volumen de gente que viva por la zona", comenta en una llamada telefónica con El Español.

Su propia experiencia es un buen ejemplo. Félix tiene su lavandería en la calle Brasil nº7 (Teruel) y asegura que nunca la habría abierto en pleno centro de Teruel:

"No la hubiera montado aquí en el centro, porque aparte de haber una, vive más gente en el bloque donde la tengo yo montada. Hay que buscar un poquito la zona de influencia, que no haya ninguna cerca y que tengas mucho volumen de pisos", afirma.

Inversión y resultados

Abrir una lavandería autoservicio no es, ni mucho menos, un proyecto barato como muchos puedan pensar. La inversión inicial puede dispararse rápidamente si se parte desde cero. Sin contar con local propio ni reforma hecha.

Félix lo explica sin rodeos y con cifras muy concretas: "Las máquinas ya salen a 8.000 euros cada una, más otros 8.000 de la central de pagos. En total serían unos 45.000 euros solo en máquinas pero luego lo que es la inversión se iría a los 100.000 sumando el fontanero, electricista, albañil, escayolista, decoración, etc".

En su caso, el número de máquinas también ha sido determinante. "Tenemos tres lavadoras y dos secadoras. Solo la lavandería consume unos 500 euros mensuales en luz, y cada secadora supone 100 euros de potencia contratada aunque no esté funcionando", detalla.

Un gasto fijo elevado que, por sí solo, complica que la lavandería pueda sostenerse únicamente con los lavados. Aquí es donde entra en juego la 'maña'. La clave estuvo en unir dos modelos de negocio que, por separado, no terminaban de cuadrar. "Es cuando los juntas cuando realmente funciona", reconoce Félix, en referencia a la combinación entre lavandería y vending.

Actualmente cuenta con tres máquinas de vending y una de café. Gracias a ellas, las cuentas salen a final de mes. De no ser así, asegura que la lavandería tendría dificultades para cubrir gastos como el alquiler y la electricidad.