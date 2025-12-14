El encantador pueblo con 1.100 habitantes de Huesca que esconde uno de los belenes más originales de Aragón

Pocas cosas hay que cautiven más a un amante de la Navidad que un buen Belén, con su nacimiento, sus reyes magos y todos los detalles posibles como las estrellas o el río.

Hacer un buen Belén es todo un arte. Hay todo tipo de estilos y modalidades, destacando el belén napolitano (muy detallado y barroco), el oriental, los regionales, o el popular (el más sencillo y común).

Sin embargo, pocos saben de los encantos del belén de Benabarre (Huesca), el cual está realizado enteramente a base de Playmobil y forma parte de la Ruta del Belén de Aragón, que esta edición ofrece un recorrido por 36 belenes de 29 localidades distintas.

Historia

El belén Playmobil de Benabarre nació de una idea sencilla y muy personal de Merche Ibor y Daniel Almuzara, una pareja que recuperó antiguos Playmobil guardados en casa para montar un belén diferente y con sello propio. Lo que empezó como una iniciativa casera pronto despertó el interés de vecinos y visitantes.

La excelente acogida y el boca a boca impulsaron el proyecto, y con la colaboración del Ayuntamiento de Benabarre se abrió al público, convirtiéndose en una atracción navideña muy popular en el pueblo.

Así es la exposición

La exposición se inauguró el 6 de diciembre y, en esta edición navideña, cambia de emplazamiento. Puede visitarse en la Capilla del Convento de San Pedro Mártir, ubicada en la calle Ribagorza nº 27 de Benabarre, un espacio más amplio que el utilizado en ediciones anteriores, la histórica Capilla de Santa Elena.

La exposición presenta un belén de gran tamaño (alrededor de 3.000 piezas) realizado íntegramente con figuras originales de Playmobil. Las figuras han sido adaptadas y personalizadas para recrear distintas escenas bíblicas, que se desarrollan en un recorrido visual lleno de vida y movimiento.

Cada parte está cuidadosamente diseñada para aportar profundidad y coherencia al Belén, pudiendo encontrar escenas tan cuidadas como el nacimiento del niño Jesús, la anunciación de los pastores o la llegada de los Reyes Magos.

El precio para verlo es de 2 euros por persona, siendo gratuito para niños/as hasta los 3 años. Estará disponible hasta el día de reyes, 5 de enero (inclusive).

Benabarre, un pueblo navideño

Ubicado a menos de dos horas de Zaragoza (concretamente a 164 km dirección A-23 y A-22), este pequeño y encantador pueblo oscense vive la Navidad como pocos.

Además del Belén Playmobil, este municipio de 1.137 habitantes puede presumir de otros encantos navideños como taller de postales de Navidad, retahíla de villancicos en la Plaza Mayor, llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos, conciertos de Navidad, misas especiales y hasta hinchables para los más pequeños.

Igualmente, para aquellos que aprovechen a visitar esta localidad atraídos por los encantos de su belén, dar un paseo invernal por sus callejuelas medievales iluminadas para la ocasión también es una experiencia en sí misma.