El Belén de un pueblo de Zaragoza ideal para visitar esta Navidad: con 300 figuras pintadas a mano y 12 metros

Con la llegada de la Navidad, son muchos los que buscan planes diferentes: pasear entre luces, descubrir mercadillos o dejarse sorprender por belenes que convierten pueblos y ciudades en escenarios llenos de historia y emoción.

En estas fechas, y con las vacaciones escolares a la vuelta de la esquina, algunos planean viajes o excursiones para reencontrarse con las tradiciones y vivir experiencias únicas más allá de las grandes capitales.

Uno de los destinos con una gran oferta cultural y un Belén muy especial es Maella, un municipio de 2.000 habitantes en la provincia de Zaragoza, a 1 hora y 40 minutos de la ciudad.

Su apuesta por ser un referente cultural es firme, como así ha demostrado el Ayuntamiento durante este 2025. Por supuesto, para Navidad no iba a ser menos.

El Belén de Maella se monta por segundo año consecutivo, pero guarda una gran riqueza en su interior. Como principal novedad, pasa de los 5,5 metros del pasado año a los 12,40 metros de largo por 1,5 de ancho.

Zona del Belén de Maella.

Abrió al público el pasado sábado 6 de diciembre en las bodegas del Castillo de Maella, y se podrá visitar hasta el 6 de enero. Está abierto sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

300 figuras

El nacimiento cuenta con 300 figuras pintadas a mano y está inspirado en el pueblo, tanto en las costumbres y tradiciones propias de la localidad, como de la comarca del Bajo Aragón. En este aspecto, destacan los campos, los olivos, la recogida y la almazara con el proceso para la obtención del aceite.

Igualmente, hay referencias a los lavadores que había antes en los pueblos y que han sido realizados por el escultor maellano, Joaquín Hernández, que quiso aportar algo al Belén. Además, se encuentran jaimas, una zona destinada a Egipto, o incluso la figura del cagané típica de Cataluña. Este va vestido de baturro, y es el propio artista, Carlos Andreu.

Belén de Maella.

La alcaldesa de Maella, Elena Mireia Bondía, explica que está organizado en dos alturas, diferenciándose arriba las casas con mayor poder adquisitivo y abajo los pobres, el lugar donde nació Jesús.

De hecho, el nombre de Belén de ‘los detalles’ surge por esos pequeños detalles que hacen referencia a Maella y que, además, se han elaborado con materiales reciclados (pelo para los animales, retales de ropa, plásticos, etc.).

El Belén de los detalles es de propiedad municipal, pero el montaje corre a cargo del grupo de Belenistas maellanos, dirigido por Carlos Andreu. Este, amante de la Ruta de los Belenes de Aragón, propuso la idea de tener uno en el pueblo al Ayuntamiento de Maella.

La alcaldesa de Maella, Elena Mireia Bondía, junto al alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, y el grupo de belenistas en la inauguración.

A su vez Carlos, natural de Maella, pero vecino de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) se encarga de la compra de los materiales y propuesta de figuras y edificios del belén.

Es el primer año que forma parte de la Ruta de los Belenes de Aragón. Por ello, en la inauguración estuvo el párroco municipal, Mario Aguirre, que lo bendijo, y la ronda maellana, que cantó unos villancicos.

Figuras del Belén de Maella.

Ruta del Belén de Aragón

Por otro lado, la Ruta del Belén de Aragón ofrece un “pasaporte Belenista” a quienes consigan al menos 6 sellos (uno en cada visita). Aquello que lo logren, entran en el sorteo de tres lotes de productos, un lote de un jamón y un fin de semana en una casa rural en uno de los pueblos.

Los pueblos de la ruta son los siguientes: Alagón, Alobras, Barbastro, Belchite, Benabarre, Binaced, Boltaña, Borja, Calatayud, Esplús, Fraga, Gelsa, Sallent de Gállego, Monzón, Maella, Peralta de Alcofea, San Miguel de Cinca, Sariñena, Sena, Tamarite de Litera y Santuario de Torreciudad.