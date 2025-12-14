Abre en el centro de Zaragoza una nueva tienda de una popular cadena: es el sexto local en la ciudad

Los zaragozanos cada vez cuentan con más opciones comerciales, pues la oferta de Zaragoza sigue creciendo con la incorporación de nuevos espacios, tanto de moda como de aquellos que se centran en la belleza y el cuidado personal. En un momento en el que los consumidores valoran la diversidad y la experiencia de compra, la ciudad incorpora un establecimiento que tiene el éxito asegurado.

Así pues, la cadena de perfumerías y cosmética valenciana, Druni, refuerza su compromiso en Aragón, donde sigue creciendo gracias a la apertura de una nueva tienda en Zaragoza. Concretamente, lo hace en el corazón de la ciudad, en el paseo de la Independencia, 34.

Se trata de la sexta tienda que abre la cadena en la capital, pues ya cuenta con otras cinco en su territorio. Esta se une a la de la calle Alfonso I, las dos del centro comercial GranCasa, la de Puerto Venecia y la del centro comercial Augusta. Sin duda, esta expansión refleja que es una marca con un importante respaldo del público.

Por el momento, no hay una fecha concreta de apertura, pero las obras avanzan a buen ritmo y el letrero de Druni luce en el exterior desde hace escasos días. En el interior se puede observar cómo está casi todo a punto y los obreros informaban a este diario de que abrirá al público sobre el día 21 de diciembre.

Con una amplia superficie, en el establecimiento los clientes podrán encontrar un amplio catálogo, desde las últimas novedades en maquillaje hasta las fragancias más icónicas, además de contar con una atención cercana. Y tal y como describen desde Druni, en sus pasillos predominan los productos innovadores y de las mejores marcas.

Nuevo Primor

Además, cabe destacar que la nueva tienda de Druni se instala a escasos metros de donde abrirá a principios de 2026 un nuevo Primor. Sin duda, uno de sus mayores competidores.

La gran cadena de perfumería y cosmética vuelve a apostar por Zaragoza, donde ya cuenta con cuatro tiendas. Actualmente, se ubica en el centro comercial Puerto Venecia, en el paseo de la Independencia número 30, en La Torre Outlet y en GranCasa.

Precisamente en el centro de la ciudad, en el mismo paseo de la Independencia (número 32), se emplazará la nueva tienda. En concreto, en el local donde se ubicaba anteriormente Massimo Dutti, que cerró el pasado mes de julio.

Así pues, la otra tienda del paseo de la Independencia se verá sustituida por el nuevo establecimiento, que tendrá mayor superficie.

Fue a finales de octubre cuando los trabajos fueron visibles y ya se había forrado la fachada con el cartel negro que anunciaba la apertura.