Eneko Fernández (41), chef: "La clave para comer unas torrijas jugosas es servirlas con una base de crema inglesa"

La gastronomía española es una de las más completas de todo el mundo. Desde las tapas, a platos más contundentes como migas, paella o cocido, así como diferentes postres. Todos ellos deliciosos y capaces de conquistar los paladares de nacionales y extranjeros.

En cuanto a los dulces, uno de los más emblemáticos de la cocina española son las torrijas. Estas surgieron hace siglos, endulzando la mesa como símbolo de tradición y aprovechamiento, usando solo pan duro, leche, huevo y azúcar.

Sin embargo, con el tiempo han pasado de ser un alimento humilde típico de Semana Santa, a un indiscutible en las cartas de restaurantes y pastelerías, independientemente de la época del año.

Con la idea de reivindicar comer torrijas en cualquier momento del calendario, el conocido chef de Zaragoza, Eneko Fernández, publicó hace unos días, el pasado 1 de diciembre, en sus redes sociales su receta favorita de este postre.

“Torrijas todo el año. ¿Qué es eso de comer torrijas solo en Semana Santa? Te enseño la versión que hago en mi casa, que es mi preferida”, introduce el cocinero en su vídeo de Instagram.

Y es que, a pesar de que la preparación de esta sea sencilla, en cada casa la receta varía y cada uno tiene sus propios trucos para que salgan perfectas.

Para Eneko, ganador de MasterChef 11 y exfutbolista profesional, el secreto es combinar la torrija con crema inglesa, empapando el pan en esta en lugar de en leche. Además, en su caso, emplea un “buen” pan brioche.

Ingredientes y preparación

Pan brioche

300 gramos de nata

300 gramos de leche

80 gramos de yema

80 gramos de azúcar

40 gramos de Pedro Ximénez

1 vaina de vainilla

mantequilla

Una vez preparados todos los ingredientes, empieza el proceso. Según explica el chef, lo primero es calentar la nata, la leche, la vainilla, un poco de sal y el Pedro Ximénez en un cazo. Este último ingrediente considera que le da “un toque espectacular” a la torrija.

A su vez, se deben batir las yemas con el azúcar hasta que se blanqueen antes de añadir un cuarto de la mezcla caliente.

Después, se unen ambas preparaciones y la mezcla se calienta hasta los 82 grados. En este punto, Eneko defiende que es clave la temperatura para que la textura sea la perfecta.

Se cortan rebanadas del brioche y se empapa con la crema inglesa durante 20 minutos. A continuación, se plancha la torrija en una sartén con mantequilla, dejando que se doren por todas las caras. Se le añade el azúcar y se carameliza con un soplete.

Por último, una parte de la crema inglesa guardada previamente se utiliza como base en el plato para servir las torrijas. Para el maestro de la cocina este es un truco para darle jugosidad a cada bocado.

A partir de ahí, solo queda disfrutar. Y como consejo extra, Eneko Fernández invita a comerla con cuchara.