Abre en el centro de Zaragoza el nuevo local de una marca aragonesa: "Si quieres piezas especiales, es lo que buscas"

Allá por 2016, mientras buscaba los zapatos perfectos para su boda, la zaragozana Begoña Fraile empezó a imaginar el origen de su nueva marca. Finalmente, en 2018 nació Balambae, una firma de calzado artesanal que fabrica todos sus modelos de manera exclusiva en España y que no deja de crecer.

Más que consolidada en el mercado, la marca zaragozana da un paso más en su trayectoria con la apertura de un nuevo espacio a pie de calle.

En cuanto al nuevo local, Balambae apuesta por acercarse un poco más al público de Zaragoza, abriendo su showroom y atelier en el centro de la ciudad, en la calle Ponzano, 6.

A través de ella, la marca mantiene la exclusividad y el trato cercano a través de cita previa, pero, como novedad, ampliará la atención al público abriendo algún día a la semana sin necesidad de reserva, acercándose a la esencia de tienda.

La inauguración del espacio será dentro de unos días y para entonces, llevará a cabo su primera venta en horario comercial.

Primera colección de bolsos

Además, la emprendedora hace un mes lanzó su primera colección de bolsos, una nueva e ilusionante línea que marca un antes y un después para Balambae, que reafirma su esencia y valores de diseño, comodidad y calidad.

Cada modelo, al igual que todos sus zapatos, están diseñados en Zaragoza y elaborados artesanalmente en España. Esta primera colección de bolsos está formada por unidades muy limitadas en la que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, optando nuevamente por una forma de crear responsable y sostenible.

En esta nueva etapa, Balambae sigue apostando por pieles de máxima calidad (entre las que destacan el serraje, la piel lisa y la piel con textura) y la artesanía como pilar fundamental en su fabricación.

El diseño de cada una de sus piezas está inspirado en piedras preciosas y minerales, simbolizando la exclusividad, el valor y la durabilidad. Cada tono está pensado para conectar con esa naturaleza sólida, duradera y atemporal. Como colores protagonistas destacan el burdeos, negro, camel y kaki que evocan la paleta profunda y calmada del otoño–invierno, la misma que encontramos en minerales que han permanecido intactos durante siglos.

Bota Inari de Balambae.

Son tres los modelos que forman esta primera colección, muy diferentes entre sí pero con unas líneas muy similares.

El modelo shopper Agahta es el bolso con más capacidad, pensado para largas jornadas, con dos asas de distinta largura que permitirá combinar su forma de llevarlo tanto al hombro como de mano.

La bandolera Nácar se caracteriza por ser perfecto para el día a día que combina comodidad y estilo gracias a su diseño fruncido. Y por último, la bandolera Mini Perla, más enfocado para eventos y a su vez perfecto para celebraciones o días en los que se opta por ir más ligera, destaca por su versatilidad.

En definitiva, desde la marca defienden que si buscas piezas especiales, atemporales, versátiles y hechas con mimo en España, “Balambae es la marca que estás buscando”.