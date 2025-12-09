Hiba, pastelera zaragozana sobre el aumento de los precios: "Trabajamos con huevo, harina... todo ha subido el 300%"

Solo hay que pasearse por cualquier supermercado para percibir la subida de los precios. Cada mes de diciembre, el encarecimiento de los productos esenciales se hace más evidente y la cesta de la compra resulta cada vez más costosa. Las familias lo notan, y el sector de la hostelería, aún más.

Los pasteleros trabajan con materias primas básicas como el huevo, la harina o la mantequilla, cuyos precios aumentan cada año, y en este último trimestre, cada mes.

Mantener el coste de los productos es prácticamente imposible, pero "tampoco se puede cambiar el precio de las tartas, los bollos y las galletas cada semana".

Pese a ello, el gremio mantiene su espíritu de lucha. Hiba Zidor y su marido, responsables de la pastelería Hojaldres en Zaragoza, reconocen que la situación atraviesa un momento complicado: "lo estamos pasando mal", afirma ella.

Llevan seis años al frente del negocio, desde que asumieron el traslado de su amigo Mario, y en este tiempo han comprobado cómo la materia prima ha ido subiendo como la espuma. "Hacemos todo artesanal, y utilizamos huevo, harina, mantequilla... en este tiempo todo ha subido un 300%", explica Zidor.

Interior de la pastelería Hojaldres. E.E

La subida del huevo ya se veía venir en noviembre. Es el alimento que más se ha encarecido en España durante el último año. Los datos lo confirman: un incremento del 22,5% en doce meses y un precio en origen que supera los tres euros por kilo, más de 70 céntimos por encima del coste registrado en las mismas fechas de noviembre del año pasado.

Ese precio (sin incluir distribución, transporte y otros factores que sí asume el consumidor final) sigue siendo inferior a la media de la Unión Europea, que se sitúa entre los 2,8 y 3 euros por kilo. No obstante, el ritmo de incremento en España supera al de la mayoría de socios comunitarios.

En cuanto al precio final, los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) muestran que el encarecimiento del huevo se mantiene al alza desde 2022, pero se ha acelerado especialmente en 2025. En lo que va de año acumula una subida del 21,7%. El mayor repunte se dio en primavera, con un 7,2% en marzo y un 5,7% en abril. Tras unos meses de relativa calma, en octubre volvió a incrementarse con fuerza: un 5,1% más que el mes anterior.

Pero los huevos, la harina, la mantequilla, el café o el cacao no son los únicos productos que suben. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, carne y pescado también experimentan su particular 'ascenso' en diciembre.

Clientes en el Mercado Central de Zaragoza. E.E.

Quienes también notan este encarecimiento de primera mano son los comerciantes del Mercado Central de Zaragoza y, por supuesto, sus clientes. Muchos auguran aún un aumento mayor conforme se acerquen los festivos.

"Ya ha subido bastante el precio", asegura Daniel, encargado de Pescadería y Mariscos David y Raquel Matosas. Aunque su establecimiento suele tener una clientela constante, a las puertas de diciembre "la demanda es todavía mayor", reconoce.

Allí se venden todo tipo de pescados, pero Daniel tiene claros los productos más solicitados: "Merluza para rellenar, congrios a los que se le añade salsa verde, rapes, salmón, sepia o pata de cangrejo", enumera. Entre los artículos que ya han subido destaca la merluza: "Estaba a 8 euros y ahora ya ronda los 20, que es precio de amigo", confiesa.

Los precios altos podrían incrementarse aún más conforme avance el mes. "Depende del producto que llegue", explica.

El pescado no es la única categoría afectada. La carne, un clásico en las mesas navideñas, también se ha encarecido. En la Carnicería Antonio, los productos más demandados son el ternasco de Aragón, el cochinillo y la carrillera, y todos han registrado subidas.

En el caso del ternasco, el kilo se sitúa en 30 euros, aunque el incremento podría continuar. "Hoy estaba ya al 30% y después puede llegar a subir el 50%", detalla Darwin Granda, trabajador del comercio.

La incertidumbre es constante: "De cara a la Navidad todo sube", afirma. "Te puedo dar un precio, pero mañana será otro", subraya.

Por eso, muchas familias adelantan las compras para las comidas y cenas de Navidad.