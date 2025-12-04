Aterriza en Zaragoza un mercadillo de ropa vintage: marcas como Adidas, Levi's y Lacoste a 9 euros

Zaragoza vuelve a ponerse en modo cazatesoros de moda con la llegada de un evento que ya se ha ganado un lugar en la agenda fashionista de la ciudad.
El mercadillo vintage Crazy Coco aterriza este 5, 6 y 7 de diciembre en la calle San Pablo 59, a escasos minutos del Mercado Central, con una propuesta que promete agitar el puente festivo.
La Pop-up trae prendas de marcas icónicas, seleccionadas con mimo y una única etiqueta que ya es reclamo por sí sola, todo a 9 euros.
Desde primera hora, el ambiente se prevé intenso. Este tipo de pop-ups se han convertido en auténticos imanes para quienes buscan diferenciarse sin renunciar al precio, y Zaragoza tiene un público joven y muy atento a las tendencias que no deja escapar estas oportunidades.
La combinación de moda sostenible, piezas únicas y accesibilidad económica encaja como anillo al dedo con el estilo de consumo actual, que apuesta por la reutilización y el carácter frente a la producción masiva.
La selección que propone Crazy Coco abarca un abanico amplio de estilos y tallas. Sudaderas oversize, polos de corte clásico, denim de marca, chaquetas retro, jerséis noventeros o camisetas deportivas que parecen recién salidas de un videoclip de la MTV.
Firmas como Levi’s, Adidas, Nike, Lacoste o Tommy Hilfiger suelen ser habituales en sus percheros, lo que eleva el atractivo para quienes buscan ese mix entre lo nostálgico y lo atemporal. Todo, además, cuidadosamente revisado para asegurar calidad y un estado impecable, lejos del típico concepto de "segunda mano" desordenado.
Entre los asistentes se espera tanto a estudiantes en busca de básicos con personalidad como a amantes de la estética vintage más purista. También a quienes simplemente ven en este tipo de eventos un planazo social: pasear por el Casco Histórico, curiosear prendas con historia y, con suerte, volver a casa con un hallazgo irrepetible.
El horario continuado, de 11.00 a 21.00, convierte la pop-up en un punto de encuentro flexible, perfecto para improvisar en cualquier momento del día (solo este fin de semana eso sí).
El equipo de Crazy Coco insiste en que la entrada es totalmente libre, lo que favorece que la afluencia pueda ser constante durante las tres jornadas.
Aun así, la experiencia en ediciones anteriores aconseja acudir con cierta anticipación si se busca alguna prenda 'estrella'. Las piezas más especiales suelen desaparecer rápido y, como ocurre en todo mercadillo vintage de éxito, la suerte favorece a los madrugadores.
Zaragoza, acostumbrada a que el cierzo marque el ritmo, abraza de nuevo un plan que combina moda, sostenibilidad y espíritu urbano. Crazy Coco regresa como una cita vibrante para quienes disfrutan encontrando estilo donde menos lo esperan.