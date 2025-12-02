El pueblo de Teruel ideal para visitar esta Navidad: "Pese a no superar los 2.500 habitantes, parece una capital"

"Pese a no superar los 2.500 habitantes censados, Valderrobres tiene aspecto de capital". Así comenzaba la descripción de este bonito pueblo National Geographic, y quien lo ha visitado, puede corroborarlo.

No queda ya tinta de todo lo que se ha escrito y dicho sobre este encantador municipio turolense. Su belleza es tal que figura en todos los rankings y listas de los pueblos más bonitos de Aragón y, por qué no decirlo, también de España.

Por ello, visitarlo en Navidad puede convertirse en el mejor plan posible. Sobre todo si está decorado con sus luces navideñas o, si la suerte acompaña, cubierto de un manto de nieve.

Valderrobres en diciembre

La capital administrativa del Matarraña, conocida como la 'Toscana Aragonesa', se viste de gala para recibir la Navidad año tras año. Comenzando por su emblemático puente medieval, el cual da la bienvenida al pueblo y que en estas fechas está decorado con guirnaldas de colores.

Desde el puente de piedra puede verse otras de las joyas arquitectónicas de la localidad. Hablamos del Portal de San Roque, una de las entradas por excelencia al Casco Antiguo de Valderrobres, el cual también tiene una iluminación especial, generalmente en tono amarillo anaranjado (típico de Navidad).

Una vez atravesado el portal, el siguiente alto en el camino tiene que ser la plaza principal de Valderrobres, la Plaza de España, cuyo principal atractivo estos días es un enorme árbol de Navidad. Asimismo, los balcones de la plaza suelen estar adornados con luces y guirnaldas, creando un ambiente muy acogedor.

No puedes abandonar este municipio sin visitar su castillo gótico, el cual goza de unas vistas panorámicas ideales para ver el pueblo desde lo alto. Junto al castillo destaca la Iglesia de Santa María la Mayor, una joya del gótico levantino que decora su interior en Navidad con un belén tradicional. Además, se aprovechan estos días para dar conciertos de música sacra y villancicos.

Igualmente, sea diciembre o no, pasear por sus callejuelas empedradas siempre es un acierto. Las puertas, balcones y ventanas están decoradas también con luces u otros motivos navideños, además de la iluminación preparada por el Ayuntamiento.

Plaza de España, Valderrobres TripAdvisor

Calendario Navideño

Basándonos en los años anteriores, los días más navideños habrá: