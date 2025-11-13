Javier López (52), abogado y empresario: "No sé lo que gano, abrimos oficinas cada semana y hay que pagar 190 nóminas"

Javier López y una de las sucursales de su firma de abogados Youtube / Área Jurídica Global

Si por algo sobresale el podcast de los zaragozanos Sergio Beguería y Juan Domínguez 'Tengo Un Plan' es por traer historias de emprendedores dignas de una película de Hollywood. Ejemplo de ello es la de Javier López, un reputado empresario español que alcanzó la cima de la riqueza con su anterior empresa, CreditServices, y también el suelo, sufriendo las terribles consecuencias de la crisis en el 2008.

Hasta aquel entonces, Javier asegura que lograba cifras y beneficios descomunales: "Llegamos a tener 1.000 oficinas, firmando mil hipotecas diarias y estando presentes en 21 países, llegando a facturar 13.000 millones de euros en financiación", afirma. Su fin, con la crisis y provocada por la caída de Lehman Brothers, hundió ese barco convirtiéndolo en un Titanic.

Además, a nivel personal, todo el capital que Javier tenía estaba invertido en el sistema de Lehman Brothers, por lo que, al cerrar el banco, su dinero también se perdió. "Cuando llegó la crisis, bajé cincuentaitantos kilos en año y medio", según asegura en la entrevista a Tengo Un Plan.

Sin embargo, como se dice popularmente 'ni corto ni perezoso', este empresario se reinventó, fundando lo que ahora se está convirtiendo en uno de los despachos jurídicos más prósperos del tejido empresarial español.

"Soy el rey Midas"

Así se define Javier López: “Se acabará todo y volveré a encontrar mi momento, soy el rey Midas”, asegura con una mezcla de determinación y confianza que lo caracteriza. No lo dice solo por los resultados que también lo respaldan, sino por su forma de entender el trabajo: una dedicación obsesivo-compulsiva, ofrecer un servicio integral al cliente y un análisis constante del mercado.

Esa mentalidad, según él mismo reconoce, ha sido clave para el éxito actual de su despacho de abogados, Área Jurídica Global: "No sé lo que gano. Abrimos dos o tres oficinas a pie de calle cada semana, o sea invierto mucho en abrir porque estoy creciendo. Lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener suficiente cash para pagar las 190 nóminas", afirma.

Proceso de expansión

La expansión del despacho se ha convertido en una operación de escala casi industrial. Javier está destinando grandes recursos a abrir nuevas oficinas a pie de calle, con un ritmo que en el sector muchos consideran inusual: dos o tres aperturas semanales.

Esta estrategia responde a su objetivo de elevar el despacho a un nivel aún mayor: "Estoy creando un despacho de abogados importante y quiero elevarlo mucho más", afirma, teniendo como principal objetivo el comenzar una expansión bajo un sistema de franquicias en el extranjero.

A pesar del crecimiento acelerado, Javier presume de una estructura financiera libre de deudas. Su obsesión, basada en su mala experiencia con su anterior empresa, es mantener la tesorería bajo control para garantizar estabilidad. Su regla es tener siempre liquidez disponible para cubrir un año completo de gastos fijos, especialmente las 190 nóminas que deben pagarse cada mes.

El despacho cuenta actualmente con 284.000 clientes y sumando, una cifra que refleja la magnitud que ha alcanzado.

Aunque reciben 100 clientes diarios, solo unas quince personas al día intentan hablar directamente con él. Ese grupo pasa por un proceso de filtrado y apenas unos pocos llegan a contactar con Javier, normalmente cuando el caso es especialmente complejo o su ticket económico es elevado.

Ex-Billonario: “Ganaba 915.000.000€ al Mes!” 10 Reglas de Oro para Ganar Dinero

Al final, la trayectoria de Javier López es una muestra clara de resiliencia empresarial. Tras perderlo todo, no solo volvió a levantarse, sino que construyó un proyecto aún más ambicioso. Su capacidad para recomponerse, reinventarse y escalar de nuevo demuestra que, en su caso, la caída no fue un final, sino el punto de partida.